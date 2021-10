Brýle jsou jedna z prvních věcí, které si na vás lidé všimnou. A ač se to zdá neuvěřitelné, typ obrouček o vaší osobnosti hodně napoví. Drobnost v podobě nesprávně zvoleného typu vám může ve společnosti někdy i uškodit. Při výběru proto dejte nejen na finanční stránku, ale hlavně se zaměřte na samotný tvar dioptrických brýlí.

Myslete také na svůj životní styl včetně oblečení, které ráda nosíte. Mezi nejčastější oříšky patří totiž výběr moderních barevných brýlí. „Ty jsou někdy limitující. Těžko se kombinují s ostatními kousky oblečení a dalšími doplňky. Je lepší mít v záloze ještě jedny neutrální brýle jako náhradu,“ doporučuje Ľubica Kmeť Jakušová, fashion koučka společnosti Alensa.cz.

Dioptrické brýle není potřeba vnímat jako vadu na kráse, ba naopak. Pojměte je jako potřebný a rafinovaný kousek podtrhující vaši jedinečnost.

Rada: Každý profesionální a kvalitní obchod zabývající se prodejem a výrobou dioptrických a slunečních brýlí či kontaktních čoček disponuje proškoleným personálem připraveným vám pomoci. Nenechte si ale nikdy vnutit ten kousek, ve kterém se necítíte. Na druhou stranu se nebojte pro vás možná lehké extravagance v podobě nápaditých obrub.



Když svět krásy diktuje

Stále přetrvávajícím hitem jsou oblíbené oversize neboli maxi obroučky. A to nejen v případě slunečních brýlí. Stále větší popularitě se těší i modely vhodné pro ty, kdo špatně vidí. Kromě estetické hodnoty oceníte u maxi brýlí jejich ochrannou funkci. Ochrání vaše oči před větrem, prachem a nečistotami, ale také před kontaktem s viry ve vzduchu.

Pro někoho mohou být stávající trendy poněkud příliš výrazné. V případě, že máte ráda minimalismus, pak sáhněte po černé klasice, se kterou nic nezkazíte.

Do popředí módy se zásadním způsobem navrací duch minulosti. Letos je hojně k vidění design širokých a úzkých obrub známých též jako matrix brýle à la 90. léta. Na piedestalu trendů mezi brýlemi nechybí ani známé „lenonky“. Maximálně sexy pak působí další retro model v podobě kočičích brýlí. Ty jsou zvláště letos jedničkou ve světě krásy.



Ovšem aktuální trendy sahají ještě více nazpět, přesněji do 50. a 60. let. Tehdy dominovaly brýle browline. Možná tento design působí spíše mužským dojmem, dnes jsou však oblíbené taktéž mezi ženami, co se rády liší.

Zaměřeno na detail

Co se týká obrouček z tenkého kovu, vévodí zlato a moderní odstín rose gold. V oblibě jsou také transparentní brýle. A už to nejsou kousky pouze čiré, ale stále častěji zabarvené do tělových, pudrově růžových nebo béžových tónů. V geometrických tvarech letos bodují šestiúhelníky a osmiúhelníky.

Nabízí se široká škála různých modelů obrub, pokud ovšem chcete kousek rafinovaný a podporující ryzí ženskost, zvolte brýle typu „cat eye“.

Kromě kovů u obrub dominují výrazné šíře a barvy. Na scénu se ale pomalu navrací želvovinové pojetí v klasické hnědo-černé kombinaci. K vidění je taktéž propojení kovu a plastu, které evokují image pilného studenta nebo intelektuála.



Tip: Při výběru brýlí je dobrým odrazovým můstkem typ vašeho obličeje, barva pleti a nebo také barva obočí. „Chcete-li s obroučkami vytvořit co největší harmonii, měla by šířka obličeje odpovídat šířce brýlí a spodní část by měla kopírovat zaoblení vaší spodní čelisti. Pokud se vám líbí kovové rámečky, zohledněte odstín vaší pleti a také kovy, které nejčastěji nosíte,” radí Ľubica Kmeť Jakušová.

Retro je opravdu v módě, na všech frontách.

Zabiják nejen dobrého zraku

Tím, že žijeme v digitální době, neobejdeme se bez televizí, mobilů a počítačových monitorů, takže jsme neustále vystavování nebezpečnému modrému světlu. I to je potřeba zvážit. Jestli je vaším denním chlebem kancelářská činnost a koukání po celou pracovní dobu do notebooku, rozhodně se zaměřte právě na tento segment.

„Nebyli jsme vyvinuti na práci s počítačem, ale na běhání v lese a sbírání borůvek. Osm hodin za monitorem je obrovský výkon,“ vysvětluje Lucie Valešová, primářka pražského očního centra DuoVize. „Podle odborných výzkumů je toto světlo jednou z příčin věkem podmíněné makulární degenerace. Modrá oblast světelného spektra může také přispívat k poškození sítnice,“ vyjmenovává možné potíže spojené právě s modrým světlem lékařka.

Při pořizování nových brýlí tedy hraje důležitou roli i samotná volba čočky - sklíčka. Opět nekoukejte ani tak na cenu, ale na „vedlejší“ aspekty, jako je zaměstnání či řízení auta. Různé antireflexní úpravy vám v tomto směru velmi zpříjemní a ochrání život.