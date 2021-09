Brýle jsou prvkem, který upoutá na první pohled, možná i víc než šaty nebo účes, protože tvar obrouček a jejich styl o vás mnohé vypovídá. Pokud jde o líčení, na prvním místě je zásadní otázka: Jedná se o brýle se skly, co zvětšují, nebo naopak?

Když brýle zmenšují…

V tomto případě je nutné oko co nejvíc otevřít, musí vystoupit, působit opravdu kulatě.

Jak na to? I tehdy, pokud špatně vidíte na dálku, uplatníte oční linky. Vnitřní část ale vynechte, aby se oko ještě víc nezmenšilo, a na pomoc přizvěte světlé stíny a tmavou tužku na oči. Tou zvýrazněte horní víčko, do ohybu oka aplikujte tmavé stíny.

Používejte kleštičky na řasy a nebojte se vyzkoušet ani umělé řasy. Řasenkou je vždy táhněte směrem nahoru, stejně jako obočí. To navíc podtrhněte světlým stínem nebo rozjasňovačem, barevně může být i o odstín tmavší než vlasy.

Když brýle zvětšují…

Vidíte-li špatně na blízko, skla brýlí vám oči zvýrazní, jsou pak větší, takže při líčení je nutné hrát na absolutní přesnost. Špatně dotažená oční linka či rozmazaná řasenka představují pohromu, linka bude víc vidět, stejně jako kruhy pod očima. Nezapomeňte na korektor, který rozetřete doztracena.

Poté se soustřeďte na správné vykreslení oka, teoreticky byste se jej měla snažit zmenšit, ale spíš je lepší by zaměřit se na to, aby byla potlačena jeho kulatost. Nejvhodnější je použít černou linku a s její pomocí podtrhnout mandlový tvar oka. Linka by měla vést směrem nahoru, stejně jako o oční stíny. Doporučujeme zvolit tmavší, světlé a třpytivé se příliš nehodí. Řasenku nanášejte do stran a zvýrazněte obočí. To by mělo být vidět, nesmí být schované pod obroučkami.