Mějte obočí bez chybičky. Tipy a triky pro tu nejlepší vizáž

Tipy pro top vizáž Obočí by nemělo mít ani moc vysoký, ovšem ani příliš nízký oblouk. Ideální stav bude takový, když je nejnižší na vnitřním konci u kořene nosu a nejvyšší na vrcholu oblouku. Pak se svažuje k vnějšímu okraji tváře a vytváří trojúhelník nebo oblouček. Klenba dá krásně vyniknout očím a rozhodně teď nejvíc letí.

Nevytrhávejte chloupky ze středu obočí, hrozí, že vám v něm vzniknou lysinky. Jestli se tak už stalo, nezoufejte, pomocí očních stínů nebo tužky se prázdná místa dají zamaskovat. Vždy ale volte světlejší barvu, než je vaše přirozená.

Barvení obočí a ladění jeho odstínu s vlasy je jistě skvělá věc, ale dávejte si pozor na přílišné ztmavení, to někdy působí hrubě a přísně, či naopak na zesvětlení, kdy obličej vypadá unaveně a šedě. Když už se pro takový krok rozhodnete, použijte vždy k tomu určenou speciální barvu. Zbytky barvy na vlasy aplikované na obočí, to není dobrý nápad, lehce si jimi podráždíte pokožku v citlivém očním okolí.

Pamatujte také, že v kurzu je stále spíš přirozenost a nedbalý vzhled, takže přesně vyrýsované obloučky v uhlově černém odstínu asi nebudou úplně to pravé.