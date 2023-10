Připravte svou pleť i vlasy na chladné dny. Tyto produkty nevynechejte

Podzimní sychravé počasí, topením vysušený vzduch plus časté přechody z chladu do tepla a naopak, to vše poškozuje ochrannou vrstvu pokožky a intenzivně se podepíše také na kvalitě vašich vlasů. Působení těchto faktorů snižuje obrannou bariéru pleti, způsobuje její začervenání a především vede k nedostatku hydratace. Kromě oblečení a bot, které je nyní třeba nahradit teplejšími variantami, byste tak neměli podcenit ani úpravu péče o kůži a vlasy.

Jaké produkty by s klesající rtutí teploměru rozhodně neměly scházet ve vaší kosmetické taštičce a na co konkrétního v péči je třeba se zaměřit?

Balzámy na rty

Rty budou obzvláště náchylné k vysoušení, používejte proto ošetřující pomády a balzámy několikrát denně, aby zůstaly hebké a bez popraskaných míst. Jinak pamatujte na to, že rty nejlépe hydratují přírodní přípravky, jako je med nebo oleje, například ten slunečnicový či ženšenový.

Výživné oleje

Přípravky na vlasy s obsahem arganového oleje či vyloženě samotný arganový olej – tak to je vlasové „must have“ do sychravého počasí. Kromě tohoto přírodního zázraku pravidelně používejte hydratační masky na vlasy, zabráníte tím lámání a statické elektřině.

Očista těla

Pokožku těla teď v chladných měsících sice nevystavujete na odiv tak jako v létě, což ale neznamená, že byste péči o ni měli zanedbávat. Právě naopak... Nyní je prakticky neustále schovaná pod vrstvami teplého oblečení a nemůže volně dýchat. A samozřejmě také citlivě reaguje na přechody z tepla do zimy.

Proto je důležité ji nejenom hydratovat, ale i důkladně čistit. Používejte hutné sprchové gely a oleje, zvolte chladnější vodu, která kůži tolik nevysuší, a omezte čas strávený ve sprše. Po umytí hned ošetřete pokožku vrstvou hydratačního krému nebo bambuckého másla.

Hydratační péče

Zvýšená míra hydratace pokožky je v tomto ročním období nezbytná, a to jak celého těla, tak obličeje. Ze stejného důvodu volte i hydratační make-upy. Aby vybrané hydratační přípravky pronikaly hluboko do kůže, nezapomínejte ani na pravidelnou, ale zároveň šetrnou formu exfoliace.