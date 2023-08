Aby vás nožky v létě zdobily, potřebují tu správnou péči

Kůže na chodidlech je pevná a silná rozhodně více než na jiných místech těla. Ztvrdlá pokožka chodidla vlastně chrání, což oceníte při chůzi bosky. Spodní vrstvy kůže nedokážou vyživovat nejsvrchnější, ztvrdlou vrstvu, ta se proto často vysušuje a praská.

Na hrubé rozpraskaně paty si zaděláváme my sami například i nevhodnou obuví. Pokud vás v botách paty tlačí, stále se omačkávají a odírají, kůže na to reaguje tím, že zesílí a zrohovatí.

Hrubá kůže není jen estetický hřích, ale když popraská, je to problém i zdravotní. Je to nepříjemně, bolestivě a hrozí infekce. Co dělat, aby chodidla a paty netvrdly a nepraskaly? Pomoc je jediná: pravidelná péče.

Zábaly a masky

Chodidlům a patám se dá pomoci nočními zábaly. Po večerní očistě a důkladném otření nohou je hojně namažte hydratačním krémem, natáhněte bavlněně ponožky a jděte spát. Je to příjemně v zimě, ale v létě s nočními horky jen sotva. Samozřejmě nemusíte mít zábal celou noc, postačí aspoň třeba při večerní televizi apod.

Další možností jsou speciální masky na nohy k tomu určené, které mají často podobu ponožek či návleků.

Rychle s ní pryč

Odumřelou a ztvrdlou kůži z chodidel pravidelně a šetrně odstraňujte pemzou, pilníkem, speciální kosmetikou nebo nástroji k tomu určenými. Tato péče pomůže zanechat pokožku jemnou a hladkou. Po odstranění vždy nohy omyjte, osušte a promastěte.

Správně omytí nohou, to není jen je ve sprše po nich přejet proudem vody. Dopřejte jim pořádnou koupel, aby se uvolnily a kůže změkla. Proměňte ji v aromaterapeutický zážitek přidáním koupelové soli, éterických olejů a dalších přísad. Pozor na příliš horkou a dlouhou koupel.

V letním vedru se hodí také antiperspirační a deodorační přípravky na nohy a do bot, bránící zápachu a vzniku plísní. Dobrým pomocníkem jsou i produkty s chladivým efektem.

Proč urea?

V produktech na popraskaně paty a suchou kůži často najdeme ureu. Objevuje se i ve výrobcích s anti-agingovým efektem, pro citlivou (i atopickou) pleť, v pleťových maskách a krémech, oční péči, vlasových přípravcích, dekorativce - je to kosmeticky velmi ceněná složka.

Urea, močovina, je organická sloučenina, kterou tvoří tělo po metabolizaci bílkovin a vyloučí se močí a potem. Přirozeně hydratuje kůži, když její množství klesá, poznáme to na pružnosti pokožky. Pro kosmetické účely se urea vyrábí synteticky. Chrání a posiluje přirozenou kožní bariéru a zabraňuje dehydrataci.