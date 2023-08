Máte sbaleno? Tuto kosmetiku rozhodně nesmíte doma zapomenout

Zajisté nepatříte mezi nějaké amatéry, zabalit si kufr na cestu a přihodit něco málo kosmetiky přece zvládne každý. Jenže když pak na místě zjistíte, že nemáte svou oblíbenou vůni nebo ten speciální sprej na vlasy, budete pěkně soptit. No jo, zlatý seznam, bez toho by to nešlo. A také bez miniatur.

Ať už vyrážíte kamkoliv, jistě oceníte praktická menší balení, třeba s parfémem. U některých přípravků ale můžete klidně sáhnout i po XXL verzi, protože ji „na dovče“ využijete. Hádáte správně, řeč je o opalovacích krémech, ty se vám budou hodit i při cestě do krajiny věčného ledu a sněhu, i tam totiž září slunce.

Nezapomeňte ani na opalovací a poopalovací péči s patřičným ochranným faktorem, včetně zklidňujícího přípravku na podrážděnou pokožku. Ochranu proti slunečním paprskům nikdy nepodceňujte, také kšiltovka nebo sluneční brýle v tomto případě nepředstavují jen módní doplněk, ale rytíře na bílém koni, který přijíždí proto, aby vám ochránil zrak, vlasy i zdraví.

Myslete na vlasy a pleť

Dále by v kosmetickém kufříku rozhodně neměl chybět vyživující a silně hydratující šampon, kondicionér a ochranný sprej na vlasy proti UV záření, který souběžně zajistí i jejich regeneraci. Hodit se vám bude ale i suchý šampon, který instantně dodá vlasům objem.

Odličovací přípravek vyberte takový, který si poradí i s voděodolnou řasenkou, potřebujete určitě i hydratační krém. Nezapomeňte si vzít dostatek kapesníčků, i těch vlhčených, a také pečující pomádu na rty.

Na osvěžení si přibalte pleťovou vodu, která se bude hodit při dlouhé cestě autem či letadlem, kde jste celou dobu ve vysušujícím klimatizovaném prostředí. Stačí pár kapek a vaši pokožku příjemně ochladí, zklidní i hydratuje.

Výhody mini balení

Přípravky, kterých nespotřebujete během dovolené moc, ale chcete je mít přesto u sebe, přendejte v symbolickém množství do malého balení, třeba do pouzdra na kontaktní čočky. Někdo preferuje originální uskladnění, například v prstech gumové rukavice, záleží na vás.

Ani dekorativní kosmetika by neměla zůstat doma! Přibalte si lehký make-up, například BB krém a minerální pudr, přípravky, které vám poskytnou přirozené krytí a ochranu před sluncem, samozřejmě i voděodolnou řasenku a dlouhotrvající rtěnky.

Ach, ty letištní limity

Mějte na paměti, že pokud letíte letadlem a kosmetickou brašnu si uložíte do příručního zavazadla, bude její obsah značně omezený. Většina leteckých společností umožňuje převážet kosmetické přípravky v obalech o objemu maximálně 100 mililitrů, ty se pak musí vejít do litrového uzavíratelného sáčku. Vše si ale ověřte u konkrétní letecké společnosti.