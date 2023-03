Nezapomínejte na péči o nohy. Právě ty na vás prozradí váš věk

Když se nad tím zamyslíte, uvědomíte si, jak to s námi mají naše nohy těžké. V zimě je balíme do teplých ponožek a těsné obuvi, na jaře po nich chceme, aby vypadaly krásně v plochých balerínkách a nepohodlných lodičkách, zatímco v létě bychom je zase rády viděly nespoutané, nejlépe bez jakéhokoliv obutí, ale samozřejmě v top stavu, který by odpovídal vzhledu královny krásy.

Jenže všechny tyto změny a nároky na ně kladené se na nožkách podepisují a nutno podotknout, že i když vydrží dost, dřív nebo později se začnou bránit a vzdorovat.

Náš věk obvykle prozradí kůže na krku a rukou. Znalec ale ví, že i nohy v tomto směru řeknou dost. Jen se projevují jinak. Ve srovnání s ostatními části těla je na nohou kůže nejsušší. A to je bohužel nejen nevzhledné, ale i nebezpečné.

Kůže neustále narůstá, a pokud se neobrousí, vrstva ještě víc sílí a tvrdne. Následně praská a hlavně bolí. Zanedbání popraskaných pat může vést až ke krvavým prasklinám. Otevřené rány jsou jako pozvánka pro všechny infekce a mykotická onemocnění. Jinými slovy, kdo se o nohy nestará, ten si pěkně koleduje…

Mokrá, nebo suchá?

Že je péče důležitá, už je tedy všem jasné, teď se ještě rozmyslet, zda svěříte své nohy odborníkům, nebo se o ně postaráte vlastními silami.

Když zajdete k pedikérce, setkáte se většinou se dvěma typy ošetření. Při mokré pedikúře se nohy nejdřív namáčejí ve vodní lázni. Dojde ke změkčení kůže a pedikérka ji poté pomocí skalpelu opatrně odstraní.

U přístrojové suché pedikúry je do akce povolaná speciální frézka, kůže se obrušuje bez namáčení. V praxi se můžete setkat i s kombinovanou pedikúrou, kdy pedikérka pomocí frézky upraví například nehty a kůži na chodidlech odstraňuje až po koupeli skalpelem.

Domácí péče

Jednou měsíčně je vhodné provést i udržovací domácí pedikúru. Budete potřebovat sadu na manikúru, pemzu a pečující produkty jako peeling či hydratační krém.

Vzhledem k tomu, že končetiny nejdřív budete namáčet, můžete přidat i něco navíc, například Rochovu sůl s jehličnatými silicemi. Změkčí vodu, osvěží a pomůže zatočit s únavou. Po deseti až patnácti minutách jsou nohy připraveny na odstranění zhrublé kůže pemzou.

Na kovové nástroje a skalpely u domácího ošetření ale zapomeňte, člověk si s nimi lehce ublíží, už jen proto, že na chodidlo dobře nevidí. Pemza stačí, jako pilníkem s ní přejíždějte po místech, kde rozmáčená kůže mírně zbělá. Po vysušení je nutné ošetřit nehty a nehtovou kůžičku a nakonec nohy namazat hydratačním krémem.

Chce to masku?

A v rozmazlování chodidel pokračujeme dál. Pedikúru zrovna nestíháte, dopřejete končetinám aspoň masku? Pokud zvolíte tu s exfoliačním účinkem, musíte postupovat velmi opatrně. Tyto přípravky fungují na principu narušení ztvrdlé vrstvy pokožky chemickou cestou, pomocí kyselin či hydroxidů. Když nemáte chodidla nijak poraněná a držíte se návodu (důležité je nepřekračovat délku působení), měla by se odlupovat pouze stará kůže.

V momentě, kdy se to přežene, dochází k porušení kůže v hlubších vrstvách, ta se následně silně odlupuje, což může vést k poranění a podráždění.

Navíc se tuto proceduru nedoporučuje provádět moc často. Vhodnější je tedy maska klasická. Ta, která uleví suché a napjaté pokožce a můžete ji aplikovat každý týden. Ideální je nechat působit ji přes noc, což v praxi znamená, že si nohy natřete, natáhnete bavlněné ponožky a jdete spát.