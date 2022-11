Zhruba od třiceti let to začíná. Křehká kůže kolem očí získává tmavší barvu a zároveň pod tíhou gravitace klesá. Objevují se první vrásky, pod očima se tvoří váčky, víčka s přebytkem kůže těžknou.

Kdo se málo usmívá a má věčně zakaboněný výraz, ten na to doplatí velmi rychle, stejně jako ti, kteří za sebou mají řadu bezesných nocí nebo si neustále protírají zrak. Najednou je svěží look ten tam, celý obličej vypadá sešle a šedivě, viditelně zestárnul. A za všechno mohou oči, potažmo pleť kolem nich.

No, předčasně zestárnout určitě nechcete, o vějířky vrásek u očí také asi nestojíte, už jen proto, že očima navazujeme první kontakt s druhými. Je třeba něco podniknout.

Chcete vědět, co na oči a jejich okolí platí, jak se o pleť a oční okolí starat, aby vypadala (a taky byla) co nejdéle mladá a svěží? Jdeme na to!

Olejujte o sto šest

Pokožka kolem očí obsahuje jen minimum mazových žláz, proto se tak rychle vysušuje. Oleje ale mohou pomoct. Jsou jemné, dobře se vstřebávají, nedráždí, a navíc brání vysychání pokožky. Ideální zvlhčení očnímu okolí nabízí jojobový či mandlový, stačí tenká vrstvička. Vzhledem k tomu, že jde o lehké oleje, rychle se vstřebají.

Aplikace vypadá jednoduše, ale není to tak. Při aplikaci očních olejů a sér je nutné aplikovat jen malé množství a do pokožky jej vklepat. Konkrétně byste to měla dělat bříškem pravého prostředníčku, protože ukazováček je moc silný a mohl by citlivé oční okolí poškodit.

Maskujte na jedničku

Je jasné, že bez krycí tyčinky tmavé skvrny pod očima prostě nezamaskujete. Ale ani sebelepší produkt nepomůže, když jej špatně aplikujete. Začněte od důlku a vnitřního koutku oka. Zapojte štěteček a opatrně postupujte směrem k vnějšímu koutku. Pokud aplikujete kvalitní přípravek tím správným způsobem, pleť by se měla rozzářit, jemné linky rozostřit a drobné nedokonalosti v okolí očí by měly zcela zmizet.

Nemáte-li při ruce korektor přímo na oční oblast, jako první pomoc na kruhy pod očima funguje také běžný korektor v kombinaci s pudrem o odstín světlejším, než dáváte na zbytek pleti.

Máte správné líčení

I když se dvacet let malujete stále stejným odstínem očních stínů, neznamená to, že je to to nejlepší. Obočí i řasy ztrácí s přibývajícím věkem barvu a budou potřebovat něco výraznějšího. Očních linek a tužek se raději vzdejte, přinejmenším tmavých barev, zbytečně by upoutaly pozornost na vrásky.

Otoky pod očima někdy vznikají následkem zadržování vody v těle. Proto není od věci změnit trochu jídelníček a životní styl. Na pár týdnů vyřaďte alkohol a konzervovaná jídla, hodně pijte a doplňujte vitaminy, hlavně C a E.

Věřte sérům

Nemáte zájem o vrásky kolem očí? Svěřte se do péče očním sérům. V porovnání s krémem proniká sérum hlouběji do pokožky, současně zmenšuje otoky, osvěžuje a zesvětluje tmavé skvrny. Oční séra by měla přiskočit na pomoc, než se začnete líčit. Někdy jsou totiž víčka po nanesení stínů a veškeré další dekorativní kosmetiky přímo svraštělá. Začněte tedy sérem a pár minut počkejte, než zaschne. Následně přijde na řadu make-up a pudr, potom teprve oční stíny a řasenka.

Rozmazlujte se

Když máte volnou chvilku, třeba večer u televize, využijte ji k masáži. Vrásky můžete masáží prsty přímo vyhnat pryč! Bříška malíčků položte mezi obočí a dělejte jimi kroužky po nose, podél lícních kostí k vnějšímu koutku očí až ke spánkům a potom na čelo. Masáž provádějte nejméně půl minuty. Do masírování lze zapojit i prsteníčky. Dělejte s nimi kroužky na spáncích a u toho rychle zavírejte a otvírejte oči.

Oční okolí je tak citlivé, že reaguje i na to, jak si večer ustelete. Aby se zbytečně nenamáhalo a nic na něj netlačilo, je doporučováno spát s hlavou podepřenou polštáři. Když si na oči dáte na noc ještě chladivou gelovou masku, budete ráno jako nová.