Zdravá pokožka, zdravé vlasy

Máte mastnou nebo spíše suchou pleť? Odpověď byste měla znát, a to nejen kvůli tomu, abyste používala vhodný krém a séra, tato informace vám přijde vhod i při péči o vlasy. Zdravé vlasy začínají u zdravé pokožky hlavy. Zní to možná trochu divně, ale je to pravda. Měla byste se starat nejen o vlasy, ale i o vlasovou pokožku. Jak?

Tedy zhruba na každé desáté mytí si naplánujte speciální peeling, kterým odstraníte zbytky laků, suchých šamponů, gelů, tužidel a podobně, které se sice z vlasů vymyly, ale ve vlasové pokožce zůstaly. Tento proces se nazývá exfoliace a neodstraňuje jen zbytky usazených produktů, ale také odumřelé buňky, mastnotu a nečistoty v pokožce, současně ji prokrvuje a regeneruje.

Pokud si tuto péči alespoň dvakrát do měsíce dopřejete, vaše vlasová pokožka bude hydratovaná, v rovnováze a hlavně – bude moct dýchat!