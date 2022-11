Mnoho osvědčených a vyzkoušených rad vesele koluje éterem a vy je pomalu přijímáte za své. Jenže znáte to, informace se předávají, ta k nim přidá to a ta zas tohle, a nakonec se třeba dozvíte, že je na čištění pleti nejlepší přípravek na nádobí, protože má hezkou barvu. A přesně tak vznikly i některé z následujících pověr. Uveďme to tedy na pravou míru.

1 Kolem očí stačí jen hydratační krém

Pokožka v očním okolí je nejtenčí kůže na těle, je o tři až pět milimetrů tenčí než na zbytku těla. Logicky je tedy i velmi citlivá a náchylná na tvorbu vrásek. Zároveň je tato chuděra i extrémně namáhaná – za den až desettisíckrát mrkneme, svítí na ni slunce…

A aby toho nebylo málo, očnímu okolí chybí podkožní vrstva tuku, kvůli čemuž velmi rychle ztrácí na objemu.

Když to všechno sečteme a podtrhneme, pro tak choulostivou a citlivou partii běžný hydratační krém určitě nestačí. Celý obličej by totiž mohl působit povadle a propadle. Chce to přípravek speciálně určený pro oční partie.

Extra tip: Máte citlivou pokožku očí? Pak vás asi zajímá, jak zajistit, že vám dekorativní kosmetika nebude dělat zle. Často se říká, že by se oči neměly v tomto případě líčit vůbec. To není tak úplně pravda, je to možné, ale pouze s vhodnými přípravky. Vyhněte se těm voděodolným, při odličování je třeba vyvinout větší tlak, což může kůži dráždit. Zejména platí, že čím víc tmavých pigmentů (hlavně těch modrých) ve stínech je, tím hrozí větší iritace pokožky. Nejlepší jsou zemité stíny v hnědé, béžové či tělové barvě.