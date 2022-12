K jako kakaové máslo

Lisováním rozdrcených pražených kakaových bobů vznikne světle žlutý rostlinný tuk, který taje už při teplotě 35 stupňů Celsia. Kakaové máslo je praktické, výborně se roztírá a vstřebává. Pro suchou pleť je to výhra v loterii, a to i přesto, že je to vlastně jen vedlejší produkt při zpracování bobů. Dá se hojně využít v kuchyni, patří ale i mezi účinné pomocníky při zkrášlování. Jako konzistenční činidlo se přidává do krémů a rtěnek, dá se mísit s oleji. Jeho výhodou je také to, že obsahuje vhodné antioxidanty, které zabraňují žluknutí.