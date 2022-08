Uvolněná dovolená Vyjma fanatických lyžařů (a pracovníků v cestovních službách) si lidé většinu dovolené vybírají v létě. Hodně odpočíváme, dopřáváme si, ale jsme také otevřeni novým zkušenostem. Rádi experimentujeme a děláme věci, které nás v běžném životě nenapadnou. Ať už to jsou adrenalinové sporty, cestovní zážitky, nebo třeba i erotické hry či sexuální dobrodružství. Hraje v tom roli nastavení mysli a také změna prostředí. Jsme na jiném místě, možná i v cizí zemi, kde nás nikdo nezná. To může být impulsem k tomu, abychom si dovolili něco, co si jindy zakazujeme. Ale nemusí to být jen sexuální dobrodružství s neznámým člověkem, i stálé páry si často vyzkoušejí jinak nemyslitelné, například sex na pláži, kde je může někdo pozorovat. Uvolnění na dovolené potvrzuje i výzkum, který si nechala zpracovat americká bookingová platforma HotelPlanner. V něm 34 procent lidí uvedlo, že během dovolené je jejich sex lepší než obvykle. Přímou souvislost odpočinku a sexuálního apetitu pak můžeme najít u 58 procent respondentů, kteří říkají, že při plánování dovolené se nejvíce těší, až „vypnou“ a odpočinou si. Relaxace a uvolnění jsou přitom naprosto klíčové pro vysoké libido, kvalitní sexuální prožitek i samotný orgasmus.