Péřové bundy jsou v kurzu, vždy se ale vyplatí na běžné nošení vybrat ty kratší a tenčí. Tedy, pokud nechcete vypadat jako neforemný spacák na nožičkách.

Stylisté někdy doporučují jednoduchý trik: Když na péřovku navléknete další bundu a dokážete hýbat rukama, je její tloušťka tak akorát.

Jestli máte pocit, že je to málo, doplňte bundu delší hřejivou zimní vestou, letos je jich v obchodech k dostání opravdu hodně. Po tlusté neforemné péřovce si přestaňte stýskat, opravdu totiž nesluší každému a patří spíš mezi vybavení, co se hodí do zamrzlé přírody.

Na ošemetný outdoor ve městě si obecně dávejte pozor, některé kousky jsou prostě určené na hory, a byť hřejou sebevíc, v kombinaci s elegantní obuví a vykukujícími šaty budou vypadat spíš směšně.

Tip pro vás Kořením zimních outfitů jsou šály. Čím větší, tím lepší! A když jsou navíc barevné a se zajímavými vzory, i ten nejobyčejnější kabát rázem prokoukne a vy se budete moct perfektně zahřát.

Od polárníků ale klidně můžete převzít jiné vychytávky. I Amundsen věřil vlně, hlavně svetrům. Pod ně si moderní dobyvatelé krajů věčného ledu dávají savá trika a na ně další vrstvu, která ochrání před větrem a vlhkem.

To v překladu znamená bavlněný nebo bambusový top dospod plus kvalitní bunda, na níž by měla být kapuce s kožíškem (ideálně umělým, nejste přece žádná Cruella, která by kvůli parádě připravila nějaké nebohé zvíře o kůži). Kombinace do nečasu jako dělaná!

Jak vybrat správné zimní doplňky

No, a samozřejmě nesmí chybět čepice a rukavice. Hřejivá a hebká merino vlna je v tomhle směru dokonalá, ruce i hlava budou v teple, ovšem stejně kvalitní je i kašmír.

Zapomenout nesmíme ani na boty, vždyť od nohou jde největší zima. Válenky a kotníčkové boty představují to pravé ořechové. Obuv na zimu vždy vybírejte aspoň o půl čísla větší. Jednak se do boty vejde i tlustá ponožka, jednak budete mít možnost pohybovat prsty, což končetinám v boji proti chladu velmi pomůže.