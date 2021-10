Zabalit a jde se. Vytvořte z obyčejné šály neobyčejnou součást outfitu

Jistě, je vlastně přirozené stáhnout se z jarního a letního veselí do pohodlné komfortní ulity a připravit se na podzimní i zimní útlum. Není ovšem nutné propadat nedobrému rozpoložení.

A kdyby se přece jen dostavil splín, nejlepším lékem je nejen blízkost milovaných osob a minuty strávené mazlením se s domácím mazlíčkem, ale i móda. Faktem zůstává, že pohodlný outfit poskládaný z pozitivních barev a doplňků dokáže učiněné zázraky.

Podzim roku 2021 zdá se být prozatím docela fajn. Teploty se drží na poměrně příjemných hodnotách a slunce o sobě dává často vědět, což je ideální příležitost vyrazit do přírody a kochat se, jaká kouzla příroda v tento čas umí.



Uznejte, že barevné podzimní kompozice listů, kterými se aktuálně stromy pyšní, mnohdy připomínají precizní umělecká díla hodná velkých mistrů. Až zrak přechází. A právě v nekonečné hravosti flory můžeme načerpat mnoho inspirace pro náš šatník.

Zapomeňte na úzké šály a jejich tradiční způsob nošení. I z „obyčejného“ doplňku lze vykouzlit pomyslnou korunu módní kreace.

Neobyčejně obyčejná

Velmi variabilním doplňkem, který se na první pohled může zdát až příliš obyčejný, je šála. Jeden by ji pokládal za kousek, se kterým nejde „nic moc“ vymyslet. Slouží především pro zahřátí během chladných dní, pro někoho je možná pletenina něčím navíc, co pozvedne outfit, ale i přesto, jen málokoho napadne povýšit obyčejnou šálu na vyšší módní úroveň.

Tento doplněk lze nosit na nespočet možných způsobů. Záleží jen na vaší fantazii, citu pro módu a možnostech, kam jste schopná stylem odívání zajít.

Základem by měl být velký model. Takový, co vás dokáže „obejmout“ téměř přes celou horní polovinu těla. Právě obrovské hřejivé kousky hrají letos prim. A to nejen šály, ale i čepice vyrobené z objemného úpletu.



Velkou šálu jako třešničku na dortu (pod)zimního looku hojně využívají i známé ženy. Mezi milovnice netradičních hřejivých doplňků patří například topmodelka Heidi Klumová i zpěvačka Gwen Stefani.

Jedním tahem k dokonalosti

Klasikou stále zůstává šála zamotaná kolem krku. Nesnažte se o preciznost. Ledabylost je moderní. Můžete nechat jeden konec viset v přední části těla, druhý na zádech.

Sofistikovanější dojem vykouzlí doplněk navrstvený na kabát či koženou bundičku stylem, kdy pletenina pokrývá horní část trupu, nejlépe od krku do oblasti pasu. Opět nejde o nic složitého. Stačí šálu rozprostřít. Začít můžete vpředu i vzadu a jednou až dvakrát ji přes sebe překrýt.

Důraz na ženské proporce zajistí šála přepásaná širokým opaskem. Tu lze opět vynést na svrchníku či s ní suplovat jakoukoli bundu nebo kabát. Tato záležitost je však ideální ve dnech, kdy teploty nejsou moc nízké, případně se přesouváte z bodu A do bodu B automobilem.

Mít hned několik modelů šál se vyplatí.

Pak zde máme speciální sekci, která zahrnuje plédy a ponča. Plédy nabízejí nejen stylové svezení na vlně ležérnosti a elegance, ale také jsou vyloženě komfortní.

Přehoz přes ramena je navržen tak, aby vás vskutku celý „objal“. Díky němu vytvoříte velmi efektní look vhodný pro všechny příležitosti. Šikovné jsou u plédů průvleky, které celý kus látky či pleteniny „zakotví“, takže přehoz nebude cestovat a sjíždět po těle.

Fantazii se meze nekladou

Se šálou je radost pracovat. Právě tento doplněk dokáže nahradit i šaty či tradiční svetr. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že musíte šálu navrstvit na další kousky. V tomto ohledu je nutností (pod)zimního dámského šatníku rolák.

Kromě velkých šál se těší oblibě i (ne)tradiční plédy a ponča. Ač se to nemusí zdát, jde opravdu o praktické a nápadité kousky, které dodají každé kreaci šmrnc.

Určitě mějte po ruce taktéž širší designový opasek s výraznou sponou. Aby váš model, který vytvoříte, nepřipomínal neforemný pytel od brambor, který dámským liniím opravdu nelichotí, je potřeba za každých okolností klást důraz na středovou část těla.



Investice do kvalitního doplňku, který bude opravdu velký a příjemně hřejivý, se vyplatí. Jedna šála totiž dokáže udělat hodně parády. Sice nikdy nic nezkazíte jednobarevným kouskem, ale taková „punková“ variace na skotskou kostku bude sázkou na jistotu.

Nevyhýbejte se ani výrazným barvám a pastelovým tónům. Jak už bylo zmíněno, hravost outfitu se zrcadlí i do vašeho rozpoložení.