To, jak se vyspíme, má velký vliv na to, jak se druhý den cítíme. Oslabený a unavený organismus snadno podlehne bacilům.

Zpříjemněte si čas strávený v posteli na maximum. I detail v podobě příjemného a měkoučkého pyžama dokáže přispět ke kvalitě vašeho spánku.

Zbavte se starého vytahaného trika a vklouzněte do peřin v pohodlném nočním úboru. Nosíte raději klasické kalhotové pyžamo, či noční košilku? Nebo patříte k ženám, které spí ve spodním prádle?

Vyberte si model, ve kterém se budete cítit i vypadat skvěle. Vhod vám určitě přijde také župan, který vás zahřeje poté, co vylezete z vany, nebo během chladnějších večerů.

I když je bavlněné pyžamko bezpochyby to nejpohodlnější, co si můžete do postele obléct, čas od času si spaní zpestřete modelem ze saténu či svůdné krajky. Budete vypadat jako bohyně a potěšíte nejen sebe, ale i svého partnera.