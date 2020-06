Pár tipů navíc: * Jestliže se více potíte, vyhýbejte se oblečení ze syntetických materiálů a volte pouze ty přírodní a prodyšné (týká se to i spodního prádla a ponožek).

* Existují také bylinky, které dokážou pocení zmírnit, výborná je například šalvěj. Můžete zkusit třeba domácí šalvějový čaj Lžičku sušené šalvěje nasypte do skleněné konvice a zalijte ji 200 ml vroucí vody. Nechte asi 10 minut louhovat, přeceďte a přelijte do šálku. Nevypijte ale více než dva šálky šalvějového čaje denně! Větší množství může způsobit křeče.