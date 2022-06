Dovedete si představit život bez deodorantu a antiperspirantu? Muselo to být těžké, proto tyto pachové trable lidé začali řešit už ve starověku. Temný a na zápachy pestrý středověk se ale o podobné „zbytečnosti“ moc nezajímal, takže na svou chvíli musela vonítka počkat.

První sériově vyráběný deodorant se na trhu objevil v 19. století, byl v krému a jmenoval se Mum. Záhy poté se objevil i první antiperspirant. Nanášel se pomocí vatového tamponu, ale když v podpaží konečně uschl, měl tendenci dost štípat a pálit, nejednou dokonce prožral díru v oblečení.

V 50. letech minulého století odhalili v Americe kouzlo roll-onu, tedy deodorantu, který se nanáší aplikátorem podobným kuličkovému peru. Pár let na to přišly přípravky ve spreji a vývoj byl zakončen tuhými variantami na konci 70. let minulého století.

Deodorant, nebo antiperspirant?

Vypadají stejně, ale fungují naprosto odlišně. Takže který vzít, antiperspirant, nebo deodorant? Když sáhnete po antiperspirantu, kupujete prostředek proti pocení, když po deodorantu, volíte přípravek, který dovede ovlivnit (překrýt) tělesný pach.

Až čtyřicet procent osob si tyto dva pojmy pořád plete a zaměňuje je. Další zase nefandí antiperspirantům proto, že jednoduše tak příjemně nevoní.

Extra tip: Ať už zvolíte v boji s potem jakýkoliv přípravek, musíte počítat s tím, že po kontaktu s potem může být cítit jinak. Je nutné vyzkoušet, zda vám daný odér sedí. Ladit by pak měl i s parfémem.

Vhodnou alternativou je v tomto případě určitě antiperspirant s deodoračním účinkem, který pach potu neutralizuje a zároveň zahalí inkriminované partie libou vůní.

Jak často používat?

V reklamách je slibováno, že přípravek proti pocení vydrží celý den. Ano, je to možné, ale když máte fofry a hodně pobíhání, je určitě lepší použít přípravek během dne znovu. V kabelce pořád noste malé balení deodorantu a antiperspirantu, jeden nikdy neví, kdy bude třeba se osvěžit.

Proč (ne) ve spreji?

Bojovníci proti potu ve spreji mají primárně špatnou pověst. V minulosti obsahovaly látky, které přispívaly k ničení ozonové vrstvy, to ale dnes už neplatí. Spreje pořád nabízí jisté výhody, například zasychají rychleji než tuhá konkurence a je u nich menší riziko, že si zašpiníte oblečení.

Na druhou stranu s tuhým nebo roll-on deodorantem či antiperspirantem se můžete diskrétně osvěžit i někde na veřejnosti, to se sprejem určitě nejde, a na čerstvě oholenou pokožku se sprej taky moc nehodí. Jinak je to ale otázka individuálního výběru.

Obecně platí, že jakýkoliv přípravek, který je v kontaktu s kůží, by neměl obsahovat zdraví nebezpečné ftaláty, pozor je třeba dávat také na množství hliníku. Je hlavní složkou antiperspirantů, blokuje potní žlázy, ale jako těžký kov se pojí s rizikem vzniku různých nemocí.