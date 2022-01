Zajisté znáte ono maminkovské moudro vštěpované po generace. Než vyjdete z domu, ujistěte se, že na sobě máte pěkné, čisté a neseprané prádlo. Co kdyby vás třeba srazilo auto? Co by si o vás pak lidé řekli?

Jak vybrat velikost podprsenky? Změřte se pod ňadry. Naměřila jste 75 cm? Pak hledejte velikost 70, podprsenka je elastická, velikost 75 by vám padala. Košíček musí pojmout celé ňadro, když do něj vplujete ještě rukou, je moc velký.

Naštěstí to není jediný důvod, proč si tak rády pořizujeme nové kalhotky a podprsenky. Je přirozené, že se žena chce líbit sobě i svému okolí, hlavně by se ale měla cítit dobře a pohodlně, protože když v nějakém kousku oděvu tráví celý den a má ho přímo na těle, je to prostě nutnost.

Takové špatně zvolené kalhotky mohou způsobit i řadu zdravotních komplikací. Mnoho žen má tendenci kupovat si o číslo menší, to však není moudré, protože zařezané kalhotky jen zvýrazní i ty špíčky, které na bocích jinak nemáte, a mohou se negativně podepsat na intimních partiích.

Kalhotky by měly kopírovat postavu, nikoli ji stahovat. Máte-li větší bříško, je lepší, když jej látka překrývá, nestane se tak, že kalhotky pořád sjíždějí dolů.

Střih záleží na tom, co vám vyhovuje, i když platí, že pro denní nošení je nejlepší klasika anebo boxerky. Volte přírodní materiály, jako je bavlna či bambus, krajky a svůdné prádélko si nechte spíš pro zvláštní příležitosti.

A co se dá říct o podprsence?

Její výběr je o osobním vkusu, dbejte však na to, aby vám dobře padla. Nejlépe to zjistíte tak, že si ji v kabince vyzkoušíte a hned si zacvičíte. Předklon, dřep, pak ještě protáhnout - prsa vám nesmějí vypadávat, nic by vás nemělo tlačit.

Je-li to tak, kupujte, jinak ji vraťte zpět do regálu. Mohla by vás zbytečně bolet záda a pod tričkem by k tomu všemu prosvítala deformovaná silueta.