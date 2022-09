Žádné divení se ani pobavené chichotání, i když je to už spousta let, co jste chodili do školy, určitě si s nostalgií zavzpomínáte. Na spolužáky, na učitele i na to, co jste tehdy nosili na sobě.

Když si vybavíte své v té době oblíbené kalhoty nebo tričko, možná se otřesete. Na tom by asi nikdo žádný módní styl nepostavil, napadne vás.

Ovšem v případě, že jste trávili mládí v Americe a navštěvovali tam prestižní školu, kde se studenti specificky oblékají, bylo by všechno úplně jinak. Student drahé soukromé střední školy, gymnázia, po kterém jde tak nějak automaticky na vysokou, se v hovorové angličtině označuje slůvkem preppy.

Je bohatý a ambiciózní, dovede se chovat a obléká se tak, že by mu mohlo být klidně třicet nebo padesát. Do školy chodí většinou v uniformě, ale protože je zvyklý ji nosit celý den, je trocha uniformity i v jeho soukromém šatníku. Ten je vyloženě slušňácký a plný značkových neokázalých módních kousků.

Chlapci mají rádi trička s límečkem a polo kalhoty, nechybí jim saka a svetříky přes hlavu (ty si s oblibou zavazují kolem krku), dívky, jež ve volných chvílích holdují jízdě na koni, hraní golfu nebo výletům na jachtě, mají podobný stejnokroj, ale samozřejmě jen v případě, že jde o sport. Jinak mají v zásobě dostatek šatů a sukní áčkového střihu pod kolena a propínacích kardiganů, to vše je velmi decentní, nicméně jednotlivé kousky jsou pěkně barevné a do posledního puntíku sladěné.

Nemusíte se hned stát vyznavači preppy stylu, stačí si z něj něco zajímavého vypůjčit. Například kravaty a mašle uvázané pod límečkem bílé košile nebo na první pohled usedlou kombinaci halenek a sukní, kterou doplníte výraznými a draze vypadajícími šperky.