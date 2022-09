Kombinace světlemodré a příjemného odstínu hnědé nám už může lehce navodit podzimní atmosféru, ale zato s ní vystačíme zas až do jara. Chcete-li kráčet s módou, neměly by ve vašem šatníku chybět široké kalhoty ani dlouhá košile či tunika košilového střihu. A mokasíny jakbysmet.

Lehká, jemná sukně a k ní mikina – zdánlivě nemožné spojení. Právě kombinování na první pohled nesourodých kousků, materiálů a prvků je stále módním trendem. Umožňuje vám vytvořit si vlastní styl a ukázat ostatním svou individualitu. Proč stále někoho napodobovat? Vy jste vy! Držme se ještě léta třeba zuby nehty.

Pastelové barvičky, květinové vzory, lehké materiály, tyrkysovo-modrá kombinace připomínající moře, sandály na platformě. Za pár dnů či týdnů to schováme do skříně, tak si to pojďme ještě užít. Vězte ale, že overaly nás neopustí ani v nastupující sezoně.

Pouzdrová sukně neutrální barvy a praktický vršek patří k základní výbavě v létě, v zimě. Dříve než budeme muset oblékat kabáty a bundy, mohou roli vrchní vrstvy oblečení zastat módní dlouhé košile. Nosí se ke kalhotám, sukním, šatům, prostupují i různými styly. Stačí vybrat barvu a materiál.