1. V létě zapomeňte na silné vrstvy korektoru, make-upu či pudru. Nahraďte je lehkým make-upem, popřípadě snadno roztíratelným BB krémem.

2. Potřebuje-li vaše pleť korektor (a věřte, že ho potřebuje téměř každá), vybírejte lehčí varianty a používejte jen nezbytně nutné množství.

3. Základem všeho - tedy i líčení - je zdravá, dobře vypadající, sjednocená pleť. Takže „malovat se“ vlastně začínáte už při péči. Měla by být co nejvhodnější pro váš typ pokožky a co nejúčinnější.

4. Oči volají po výrazné (třeba barevné lince) a příjemných pastelových očních stínech.

5. Rtěnku nanášejte nejlépe jemnými tahy na rty - od středu ke koutkům úst.