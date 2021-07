Naprosto zbytečný spěch

Pleť vyžaduje komplexní péči, což znamená krém na oční okolí, denní a noční krém, sérum, případně masku. Je třeba ji čistit a odličovat, dopřát jí prostor na regeneraci…

A to všechno zabere poměrně dost času, který většina z nás nemá. Není to náhodou i váš případ? Neflákáte tyhle pečující pleťové rituály? Děláte chybu! Je to stejné jako s čištěním zubů, čas investovaný do preventivní péče se vám vrátí.