Víte, že... …v 16. století se o velkou popularitu parfémů postarala Kateřina Medicejská, Italka, která se provdala do Francie a zavedla tam parfémy jako módní novinku? Již o století později toužili všichni Francouzi po parfému nebo parfémovaných rukavičkách. …dříve při výrobě vůní hrály zásadní roli i vonné látky z živočišné říše? Například ambra, kterou pravděpodobně vyměšují vorvani po požití sépie, pižmo z těla samce kabara pižmového, cibet z podocasního váčku cibetky či castoreum, což je výměšek z lymfatických žláz bobra, to vše se před nástupem syntetických náhražek, samozřejmě v miniaturním množství, do parfémů přidávalo. …rozvinutí vůně odráží i biologické změny pH vaší pokožky? I když jste zvyklá používat celý život jednu vůni, bude na vás postupem času vonět jinak – a není to chyba výrobce. Puberta, menopauza, léky, které užíváte, to vše může mít na vůni vliv.