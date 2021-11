Rok co rok je to stejné, jakmile se venku ochladí, sáhneme do šatníku a vytáhneme něco, co podzimní měsíce dokonale vystihne. A co to asi bude? Bingo, vyhrává kostka! Kostkovaných vzorů je celá řada, stačí si jenom vybrat ten nejoblíbenější.

Klasikou je pepito, droboučká kostička nemálo podobná kohoutí stopě, která od dob, kdy ji zpopularizoval Christian Dior, patří mezi legendy.



Na podzimních kabátcích se ale objevuje také vzor glenček, jinak esterházy, který kombinuje kohoutí stopu a další vzory z bílých, černých a případně i červených nití.

Vichy kostka, ta, kterou můžete zahlédnout na záclonkách nebo ubrusech v tradičních venkovských domech, je spíš letním fenoménem. V 50. letech se v šatech z vichy kostky objevila Brigitte Bardotová a od té doby se vzor stal synonymem hravosti a svěžesti.

Podobně výrazné je i skotské káro s červeným podkladem nebo vzor argyle, který je tvořen kosočtverci. Obvykle se objevuje na pletených vestičkách a svetrech, letos jej ale návrháři až tolik nevyužili. Vsadili na ověřenou klasiku, na nepřehlédnutelné černé a bílé kostkované duo a kárované vzory v příjemných zemitých barvách.

Originalitu zajišťuje například kombinace kára a výšivky, návrat červené kostky nebo nezvyklý mix zdánlivě nekombinovatelných vzorů v čele právě s kostkou.