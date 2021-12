I pro zimní kabáty mají aktuální módní trendy několik tipů na top modely, a to co do střihů, stylů, barevnosti i materiálů. Naštěstí jich je na výběr celkem dost a nejspíš vydrží pár sezon, takže se nemusíte bát řídit se jimi při pořizování nového zimníku. Hlavní motto se ale nemění: Vybírejte s rozmyslem.

Zimní kabát by měl sahat aspoň po kolena, ale v této sezoně platí také heslo: Čím delší, tím lepší. Takže velmi módní jsou rovné kabáty, dlouhé až ke kotníkům, popřípadě až na paty.

Určitě pořádně zahřejí, ale extrémní délka až na paty se jeví trochu nepraktickou. Snad proto se nosí třeba i trochu rozepnuté.

Nosí se kabáty barevné, nejen nejrůznější odstíny hnědé, šedé či vínové, ale i modré, červené, fialové, žluté...

Hodně se prosazují kostky (v nejrůznějších barevných kombinacích). Módní jsou klasické střihy, dvouřaďáky, ale i oversize a zavinovací s páskem. Stále frčí kabáty prošívané a umělé kožešiny.