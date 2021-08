Růže byla milována, ctěna a ke zkrášlování hojně využívána už ve starověku. Tehdy se okvětní plátky růží používaly v lázních nebo se nakládaly do oleje.

Věřilo se, že růže přinese krásu všem, co ji mají rádi. Růžový olej získaný louhováním byl sice báječný, ale když se pak v Persii podařilo vydestilovat růžovou vodu, bylo to ještě lepší. Voda je však dnes jen druhotným produktem destilace.

Tím, o co při ní skutečně jde, je vzácný esenciální olej, tuhá voskovitá látka, která se dále zpracovává na růžový absolut, tedy růžovou absolutní silici, to nejluxusnější, co z růže můžete mít.

Je to drahý špás, i z toho důvodu, že sklizeň růží a zpracování probíhá ručně. Květy se otrhávají krátce po východu slunce, když se poupata otevírají, a je nutné jich natrhat tuny, aby vznikla aspoň kapka vonné látky. Také není možné trhat bez rozmyslu jakékoliv růžové květy.

Ač čeleď růžovitých zahrnuje mnoho druhů, v kosmetice se nejvíce využívá růže damašská, známá také jako bulharská, a růže stolistá, která se pěstuje hlavně ve Francii či Maroku a nejčastěji se z ní zpracovává právě růžový absolut.

Extra tip Udělejte si domácí pleťovou masku pro příliš se mastící pleť! Stačí smíchat asi pět drcených okvětních plátků růže se lžící medu a dvěma lžícemi růžové vody. Do směsi přidejte ještě lžíci bílého jogurtu a potom ji naneste na pleť. Asi po 10 minutách opláchněte vlažnou vodou.

Proč zrovna růže?

Růže je silný antioxidant, její květy obsahují živiny prospěšné pro naši pleť, podporují růst a obnovu kožních buněk.

Kromě toho má růže silné antibakteriální a dezinfekční účinky, proto se využívá třeba při léčbě akné a doporučuje se osobám s citlivou pokožkou.

Není tedy divu, že se z ní vyrábějí mýdla a čisticí vody či emulze.

Růže také pomáhá v boji proti stárnutí pleti, blahodárně působí i na vlasy. Na rozdíl od jiných rostlin je tak jemná, že ji snese v podstatě každý. A jako bonus tak krásně voní…