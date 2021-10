Růže je královnou květin, její barvy přecházejí od bílé, růžové, žluté přes oranžovou po červenou až rudou. Slavnostní květina ale dokáže hotové zázraky s naší pletí. Nejrůznější výluhy, mastičky a obklady snášejí dobře všechny typy pleti, dokonce i ta citlivá.

Jedním z jejích benefitů je, že pomáhá zklidnit a zjemnit pokožku, kterou zvláčňuje, hydratuje a vyživuje. Pokud máte citlivou, dehydrovanou kůži se sklonem k vysychání, právě ona je pro vás to pravé ořechové.

Růžový olej z lístků růží je hojivý a hodí se na popraskané paty, suché ruce, dovede zklidnit i spálenou pokožku po opalování.

A jako bonus - vůně růže působí jako afrodiziakum, proto se často využívá i jako přísada do přírodních parfémů, krémů, mýdel, osvěžovačů nebo svíček. Odvar z růžových lístků pomůže zmírnit i silnou a bolestivou menstruaci, střevní potíže či příznaky nachlazení.

Omlazující obklad

Obklad z růže vrátí vaší pleti zdravý lesk. Vhodný je pro každý typ pleti!

Budete potřebovat: 1 lžíci sušených okvětních plátků růže, 1 lžičku lněného semínka, 1 lžíci okvětních lístků violky trojbarevné, půl lžičky bramborového škrobu a půl sklenky mléka

Postup: Lněné semínko povařte ve 150 ml vody. Okvětní plátky růže a violky zalijte vroucím mlékem a přidejte škrob. Smíchejte obě tekutiny a dobře promíchejte. Do směsi namočte bavlněný ručník a přiložte ho asi na 20 minut na obličej. Následně pleť omyjte vlažnou vodou a namažte ji krémem.

Regenerující maska

Chcete-li oživit svou pleť a navrátit jí lesk, vyzkoušejte růžovou omlazující masku. Je vhodná pro každou pleť, včetně citlivé.

Možná nevíte, že ...na 1 kg růžového oleje se spotřebují 3 tuny okvětních lístků.

... růžový olej a růžová voda jsou vývozním artiklem Bulharska.

Postup: Čtyři velké hrsti čerstvých okvětních plátků růže vhoďte do mixéru a rozmixujte. Mimo sezonu, když čerstvé lístky nahradíte radíte sušenými, vystačí pouze pět lžiček sušiny. Přidejte lžičku mléka, čtyři lžičky růžové vody, lžičku mandlového a lžičku olivového oleje. Míchejte tak dlouho, až vznikne hustá kaše. Masku naneste krouživými pohyby na obličej a nechte čtvrt hodiny působit. Pak omyjte minerální vodou a pleť ošetřete krémem.

Pro jemnou pleť

Tento krém vyhladí a zjemní vaši pleť, zatáhne jemné vrásky a dodá jí živiny.

Postup: Asi tři až čtyři lžíce oleje vlijte do sklenice a ohřejte ve vodní lázni. Vhoďte do něj okvětní plátky růže, zašroubujte víčko a sklenici na 2 týdny odstavte. V pánvi rozpusťte včelí vosk, přidejte scezený olej a lžičku minerální vody. Míchejte, dokud tekutina nezhoustne. Potom ji přelijte do sklenice. Když krém vychladne, uložte ho do chladničky. Používejte jedenkrát denně před spaním.

Voňavý peeling

Pomůže vám s odstraněním ztvrdlé kůže na loktech, kolenou a chodidlech.

Postup: Smíchejte dohromady dvě lžíce čerstvých okvětních lístků růže, lžíci přírodního medu a dvě lžíce hnědého cukru. Všechny suroviny utřete dohromady, až vznikne hustá kaše. Potřete si s ní celé tělo, nejvíce na místech, kde je kůže ztvrdlá a našedlá. Potom důkladně opláchněte vlažnou, nepříliš teplou vodou a použijte vyživující balzám nebo olej.

Tonikum

Toto jednoduché tonikum vyrobené na bázi květů růže je vhodné na čištění normální, mastné i smíšené pleti. Používejte ho na umytou pleť. Aby byl výsledek co nejlepší, potírejte si tonikem obličej a pleť ve výstřihu nejméně dvakrát denně (ráno a večer).

Postup: Nejprve si připravte dvě hrsti čerstvých nebo sušených okvětních plátků růže (nejlépe z vlastní zahrádky bez chemického postřiku), 200 ml vody a 20 ml čistého lihu. Zalijte je studenou vodou, zakryjte pokličkou a dejte vařit. Ohřívejte asi 30 minut, ale nezapomeňte, že se nesmí vařit naplno. Pak sundejte nádobu ze sporáku a tekutinu sceďte. Odměřte 100 ml a dejte do čisté lahvičky. Když vystydne, přilijte 20 ml lihu a lahvičku zavřete. Takto připravené tonikum můžete uchovat v ledničce až 3 měsíce.

Může se hodit

Okvětní plátky růže jsou osvědčenou surovinou při výrobě kosmetiky, protože mají antiseptické účinky, stahují pleť a působí i protizánětlivě. Nejlepší je používat voňavé odrůdy volně v přírodě rostoucích růží, ale je možné využít i ty z vlastní zahrádky. Ač jsou preparáty z růží vhodné na každý typ pleti, k péči o pokožku, na níž vystupují červené žilky, je nejvhodnější olej ze semínek šípkové růže.