Používáte rádi přípravky 2 v 1, protože razíte heslo, že každá minuta je drahá? Pak zajisté přemýšlíte i nad tím, jestli kromě výhod nemají nějaké mínusy. A nestačil by tedy jeden univerzální kosmetický produkt na všechno? A proč by se nemohly vlasy mýt rovnou sprchovým gelem? Hm, je to záhada. Nebo není? Odhalte, jak to s trendem 2 v 1 ve skutečnosti je.

Extra tip Tónovací krémy 2 v 1 asi není třeba představovat. Jde o další vychytaný přípravek, který dodá pokožce barvu a jiskru, přitom je ale lehounký jako vánek. Jedná se o kombinaci hydratačního krému a make-upu, na teď je ideální. K tomu se dají sehnat také pudry a make-upy 2 v 1, které pleť zmatní a zároveň sjednotí.

Zásnuby gelu a šamponu

Sprchový gel a šampon jsou sice dva rozdílné produkty, ale určitě vás někdy napadlo, že když dojde šampon, gel ho v nouzové situaci zastoupí.

Ne, opravdu to není dobrá volba, protože gel je zaměřen na péči o živé buňky pokožky, kdežto šampon se orientuje na buňky mrtvé, na vlasy. Každý přípravek má také jiné pH.

Když si na porost hlavy opravdu dáte sprchový gel, nemůžete počítat s tím, že vaše vlasy budou krásně hebké a hladké. Gel nenapění, špatně se vymývá a ještě může poškodit pokožku hlavy. Takže pokud se vám nechce mít ve sprchovém koutu zbytečně mnoho přípravků, je opravdu nezbytné pořídit si sprchový gel a šampon 2 v 1.

Ale pozor, hodí se to v případě, že máte krátké vlasy, ostatně právě proto je na kosmetickém trhu tolik 2 v 1 gelů alias šamponů pro muže. Delší vlasy potřebují výživu a hydrataci, tímto je tolik neuspokojíte.

Na dovolenou tedy super vychytávka, na běžné použití se raději zaměřte na multifunkční šampon 2 v 1 na vlasy a tělo, tedy ne na gel, ale přímo na šampon.

Nebo se orientujte rovnou na šampon a kondicionér 2 v 1. Tyto přípravky hydratují a vyživují vlasy, zároveň pečují i o vlasovou pokožku. Některé mají ještě další funkci, a sice barvicí, mohou během vyživení vlasů zanechat také barevné políbení.

Rozmazlený obličej

Asi víte, že odlíčit si navečer pleť podle všech doporučení bývá docela fuška. Mnoho žen to vzdá a prostě si nanese noční krém na vodou omytý obličej. Aspoň něco, ale pořád je to málo.

Jestli chcete v péči o pleť postupovat férově, a přitom efektivně 2 v 1, zkuste si pořídit odličovací ubrousky a přípravky, které najednou tonizují, odličují a vyživují pokožku, navíc na ní zanechávají i ochrannou vrstvu.