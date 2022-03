Rady celebrit „Opálený vzhled je sexy! Proto hodně používám bronzer. Nejen na pleť, ale na oční víčka, krásně totiž zdůrazní barvu očí!“

Rachel Bilson (herečka) „Elixír mládí? To je pro mě úsměv! Krásně vyhladí a rozzáří obličej a člověk si připadá o pár let mladší.“

Beyoncé Knowles (zpěvačka) „Když je člověk mladý, čerpá z toho, co mu nadělila příroda. Jenže mně je přes padesát a musím se o pleť starat sama. Moje heslo zní: Hydratace! Krémuju se průběžně po celý den. A když náhodou točím film a přijdu pozdě večer domů, nikdy neusínám s nalíčenou tváří. Vždycky se před spaním poctivě odlíčím a nakrémuju. Nechci riskovat další vrásky.“

Demi Moore (herečka) „Vždycky před spaním si opláchnu obličej. Tím osvěžím kůži a připravím ji na odpočinek. Také často měním povlaky na polštář, abych si do pleti nezanášela prach či jiné nečistoty.“

Mila Kunis (herečka) „Tenhle malý trik jsem pochytila od vizážistů při focení do časopisů. Pokaždé, když si dám červenou rtěnku, obtisknu rty do papírového ubrousku, přepudruju a nanesu další vrstvu. Díky tomu rtěnka na rtech vydrží až dvojnásobně dlouho!“

Taylor Swift (herečka a zpěvačka) „Ještě než se pustím do natáčení řas, dvě minuty je fénuju. Jsou potom ohebnější a líčidlo na nich dobře drží.“

Isla Fisher (herečka)