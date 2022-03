Vítáme vás zpět, milé barvy! I tak by se dalo popsat letošní jaro. Částečně to budou pořád ještě chladné zimní tóny modré, které však budou kamarádit s hřejivou oranžovou a hlavně se třpytkami. Na jaře máme, milé dámy, totiž za úkol především zářit. Jak na to?

Zářivý základ

Pleť už volá po letních barvičkách, dejte jí možnost vyniknout! Pořiďte si zvýrazňovače a nebojte se nechat pokožku „svítit“. Jaro netouží po matu, chce lesk, samozřejmě jen na těch správných místech.

Čelo, nos a brada jsou k matu předurčeny, respektive lesklé je nechce mít záměrně nikdo, ovšem tvářím trocha třpytu neuškodí.

Tvářenku volte v duchu přirozenosti – oranžová, růžová, broskvová a starorůžová budou hrát prim.

Kočičí oči

Lesk touží získat i oči. Černé linky jsou již minulostí, ke slovu se hlásí jemné a klidně i třpytivé odstíny v tyrkysové, modré a zelené.

Neměly by to být ale tvrdé linky, nýbrž ty rozetřené doztracena, vést by měly těsně nad horními řasami, barevně pak musí navazovat na oční stíny. Co se těch týče, použít lze jeden odstín na horní víčko a druhý, nepatrně tmavší, na zvýraznění spodní části oka.

Tedy v případě, že tam nebudete aplikovat linku. Na linky se jinak pro tuto sezonu opravdu vyplatí pořídit kvalitní kohlovou tužku, která se dobře nanáší, umožňuje líčení vrstvit, a navíc nabízí intenzivní výsledky, snadné roztírání a dlouhotrvající efekt.

Smyslné rty

Ač vše směřuje k něžnosti a jemnosti, se rty to bude trochu jiné.

Extra tip Předsudek, že třpytky jsou dobré jen na noc, odhoďte stranou a soustřeďte se na to, co nabízejí. Mluvíme zde samozřejmě o jemných stříbrných či růžových třpytkách, ty například můžou po aplikaci na víčka opticky otevřít oči.

Rudé rty, vínové či karmínově červené půjdou do popředí. Sexy matné rtěnky i ty oslnivě lesklé svedou souboj kdo s koho.

Ani s jednou z nich však nic nepokazíte, zvlášť když si dáte pozor na to, abyste měla dokonale vykreslené kontury rtů. Pro ty, co si vystačí s leskem, je tu také dobrá zpráva. Budou a bude jich hodně. Bezbarvé i ty od pohledu sladké, samozřejmě taky třpytivé!

Výrazné obočí

Trend nepřehlédnutelného obočí trvá i nadále, husté, široké a výrazné od přírody je tedy výhrou. Nicméně, na rozdíl od minulých let je návrat k přirozenosti myšlený vážně.

Blondýnkám je ponecháno světlé obočí, zrzkám zrzavé, na žádnou univerzální hnědou se zkrátka nehraje. Frčí tzv. clean look, což znamená, že obočí se nejlépe jen pročeše a upraví gelem.