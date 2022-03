Chybovat je sice lidské, ale když jde o péči, mělo by se něco takového dít jen výjimečně, nebo ještě lépe nikdy. Pleť má pamatováka a nemusela by vám to odpustit.

Máte doma spoustu kosmetických produktů, ale přijde vám, že nějak nefungují? Možná se pro vás nehodí nebo je špatně používáte. Či snad nejste v péči důsledná?

Pozor na typ pleti

Vždy používejte jen kosmetiku, která je určena pro váš typ pleti, jinak hrozí, že to opravdu nebude fungovat, dokonce se stav vaší pleti může viditelně zhoršit. Péče na míru samozřejmě předpokládá, že se vyznáte v charakteristikách jednotlivých typů a víte, co sedí právě na vás. Tak koukněte do zrcadla a proveďte analýzu.

Normální pleť není suchá ani mastná, neobjevuje se na ní akné ani rozšířené póry a není nikterak podrážděná.

Suchá pleť se vyznačuje tím, že bývá hrubší na dotek, je pokrytá šupinkami a citelně pne. Tvoří se na ní vrásky, jež jsou jasně patrné.

Mastná pleť bývá viditelně lesklá, konstantně se mastí. Projevuje se ucpanými póry, vrásky se na ní ale tvoří méně.

Smíšená je v některých částech (nejčastěji čelo, nos a brada) mastná, v dalších zase suchá.

Citlivá se vyznačuje tím, že má tendenci reagovat na vnitřní i vnější změny. Často je zarudlá a pálí, lehce se podráždí.

Čištění jako nutnost

Ani v těch nejkritičtějších momentech se nezapomeňte odlíčit a vyčistit si pleť. Nevynechávejte čištění ani v případě, že nejste nalíčená. Pokožka během dne nachytá množství nečistot, které je nutné z ní odstranit, aby se vám neucpaly póry. Jinak by pleť nemohla dýchat a regenerovat se, ráno by pak vypadala šedivě a unaveně, hrozilo by, že se vám prohloubí vrásky. Nestačí ji ale jen rychle přetřít, musíte tak činit do té doby, než bude tampon zcela čistý.

Žádné vynechávky

Možná máte pocit, že některé partie údržbu nepotřebují, vypadají v pohodě nebo nejsou vidět. Ale omyl! I krk a dekolt si zaslouží péči, stejně tak ruce, lokty či kolena. Okolo padesátky je kůže až o pětinu tenčí než ve dvaceti, tudíž intenzivní hydrataci potřebuje. A pozor, ještě jedna oblast bývá dost odbývána, a sice oční okolí. Staráte se o něj?

Není nad prevenci

Pustit se do tažení proti vráskám se doporučuje již preventivně, v mládí. Přípravky s označením anti-ageing totiž fungují podobně jako opalovací krémy, taky je nanášíme před kontaktem se sluncem. Budete-li omlazující přípravky používat opravdu pečlivě již před vráskovou invazí, dodáte pleti vitaminy i bílkoviny a ona si pak déle udrží svou přirozenou pružnost.

Mimochodem, když jsme u těch vrásek, víte, že takové spaní na břiše či zbytečné pitvoření zavání tvořením nových vráskových přírůstků?

Výměna nezbytná

Štětce a houbičky nevydrží věčně, musí se prát a měnit. Děláte to? Jestli ne, riskujete nejrůznější kožní problémy. Dobré je dezinfekčními ubrousky čistit i mobil, přece jen si jej přikládáme k obličeji, mohou na něm být zbytky make-upu i kožní maz, což by mohlo vést i ke vzniku pupínků a dalších trablů.

Výměnu vyžadují i kosmetické prostředky, něco jiného se hodí v zimě a něco jiného zase v létě, stejně tak je nutné zohlednit skutečnost, že stárnete a spolu s vámi se mění i vaše pokožka. To, co vám vyhovovalo před pěti lety, už teď nemusí zabírat.

Tajemství noci

Tohle je častý nešvar mnoha žen: Noční péče? Ne, nepoužívám, proč? Protože ani ta nejsilnější vrstva denního krému ten noční nenahradí. Denní a noční přípravky mají odlišné složení, v noci nepotřebujete chránit před vnějšími vlivy, ale spíš pěstit, vyživovat, obnovovat a regenerovat.

Když si před ulehnutím neaplikujete noční krém, kůže nemůže tak intenzivně pracovat na obnově kolagenových a elastinových vláken, proces se zpomalí nebo úplně zastaví. A je vám jasné, že to na celkovém vzhledu pleti bude dřív či později znát... Proto doporučujeme používat přinejmenším krém s vitaminem C, který během noci umí utlumit zarudnutí pokožky a „vyžehlit“.