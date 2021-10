Zábal na vlasy je velice účinný, ale nemělo by se to s ním přehánět. To platí především u olejových zábalů. Je dobré udržovat rozestup měsíce, aby vlasy nebyly příliš obalené olejem a tím se nevysilovaly. Přesto asi neexistuje lepší regenerátor, než je olejový zábal.



Na úvod si zvolte olej, který využijete. My radíme buď kokosový, nebo z pšeničných klíčků. Přidat můžete i pár kapek arganového či makadamiového oleje. Všechen olej před aplikací jemně nahřejte ve vodní lázni tak, že do misky s horkou vodou dáte menší misku s olejem. Když je hotovo, opatrně začněte vtírat olej do vlasové pokožky i do samotných vlasů. Doporučuje se nechat působit 15 minut.