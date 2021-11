Touží po nich už malé holky a dospělé ženy na tom nejsou o moc lépe – tedy ty, kterým kudrnatou hřívu příroda nenadělila. Mít tak krásné lokýnky! A vlnky a kudrlinky, prostě vlasy jako princezna…

Sníte o něčem podobném taky? Proč ne! Časy, kdy tohle všechno plus zničené vlasy k tomu mohla zajistit jen trvalá ondulace, jsou naštěstí dávno pryč, dnes je in dopřávat si „loknování“ vlasů dle libosti doma. Nabízí se tolik možností, jak si na hlavě vytvořit originální rozcuch, úhledné prstýnky nebo naopak přirozené velké vlny.

Kulma pomocnice

Pokud nemáte moc času a potřebujete vlny vytvořit hned, zachrání vás kulma. Jistě, žhavé želízko není pro vlasy zrovna ideální, s kvalitními vlasovými přípravky se však není čeho obávat. Je ale nutné dodržet několik pravidel.

Vlasy si umyjte a vetřete do nich pěnové tužidlo, aby získaly objem u kořínků. Následně je vyfoukejte, ovšem skutečně dosucha – a můžete začít vlnit. Tenká kulma vytvoří prstýnky, široká větší vlny.

Než natočíte první pramen, je dobré rozdělit vlasy do několika sekcí a přichytit je skřipcem, budete tak mít jistotu, že máte natočené všechny prameny. Začínejte u obličeje, kde kadeře natáčejte směrem od tváří dozadu, a postupujte až k týlu.

Jakmile je navlněno, vlasy jen lehce pročesejte prsty, aby povolily a vypadaly přirozeně. Hřeben vynechte, ten by dílo zničil. Na závěr je vhodné zafixovat účes lakem.

Čarování se žehličkou

Některé kadeřnice si stojí za tím, že lokny se dělají lépe žehličkou. Proč ne, jen by měla mít zaoblené hrany a vy musíte být schopná nabrat pramen vlasů, zhruba v jedné třetině jej stisknout a vytočit o 360 stupňů směrem k obličeji tak, aby pak bylo možné po něm žehličkou klouzat dolů.

Tahle metoda je trochu složitější a vyžaduje více cviku, v principu je to ale stejné, jako když balíte dárek a nůžkami přejedete po stužce, která se zkroutí. Přitom platí, že čím pomaleji budete žehličkou po vlasech přejíždět, tím pevnější budou vlny.

S touto kadeřnickou pomůckou jde realizovat i další kudrnatý styling, ten je ale trochu divočejší a připomíná spíš ležérní rozcuch. Zapleťte si několik copánků a žehličkou je přejeďte. Čím větší copy, tím méně výrazné vlny vzniknou.

V každém případě je nutné nechat vlasy vychladnout a až poté je rozplétat. A ještě jedna důležitá věc: Než se pustíte do práce, dopřejte své kštici sprej na ochranu před žehlením. Vlasy se jím zacelí, následně se nespálí a zbytečně se nevysuší.

Žádné vytáčky jen natáčky

Řeknete si, že to není žádná věda, ale už se vám někdy zamotaly vlasy do natáček? Hm, nic moc, to je pak úplně jedno, jestli používáte ty elektrické a nahřívací, které se dávají na suché vlasy a fungují stejně jako kulma, nebo spíš ty obyčejné – se suchým zipem, molitanové, retro kovové či moderní „magické“ s háčkem.

Extra tip Nakadeřené vlasy nejlépe sluší oválnému obličeji – leč není to pravidlem, lidem s tímto tvarem obličeje jde zkrátka k duhu všechno. Jemně nakadeřené kučery sedí i ženám s hranatým obličejem, jestli ale máte vlasy k bradě, moc to zase nepřehánějte, zbytečně by to tvář rozšířilo.

Princip natáčení je vždy stejný. Natáčky, které nemají nic společného s elektřinou, patří na vlhké, ale nikoliv mokré vlasy (ty by v nich už dostatečně neproschly a vlny by zplihly). Vlny drží jen tehdy, když před natáčením aplikujete do vlasů tužidlo.

Stejně jako při kulmování se s natáčením začíná odpředu a postupuje dozadu. Prameny vlasů, které natáčíte, by měly odpovídat velikosti natáčky.

Jakmile je natočeno, můžete vlasy vyfoukat fénem – nebo v případě, že máte pohodlnou variantu natáček, můžete ulehnout do postele a výsledky se pokochat až ráno.

Mimochodem, na spaní je vhodnější natočit si pramínek vlasů na prst, zkroutit ho a přichytit pinetkou, sice budete potřebovat hodně sponek, ale nic vás nebude tlačit. Známý je také trik se šátkem, kolem kterého se vlasy omotají, a tím se navlní.