Koronavirová éra přinutila většinu žen k soběstačnosti. Manikúra, pedikúra, vlasy – pomoz si sám se stalo standardem a mnohé z nás už u domácí péče zůstaly.

A proč taky ne, s nehty se to ještě nějak zvládnout dá, i to zastřihování konečků není zase tak složité, jenže co takové barvení vlasů? To už docela náročné je, a jak tvrdí většina kadeřníků, povolenku barvit by měli jako zbrojní pas dostávat pouze oni.

Pokud však nemáte na kadeřníka kdy, nebo zrovna nemá čas on na vás, protože má pořád plno, budete si muset poradit. Tak, aby se nezhroutil, až ho zase příště navštívíte.

Barva, nebo přeliv?

V případě, že bojujete s odrosty a návštěva kadeřníka není v nedohlednu, zvolte smývatelný šampon. Vlasy nezesvětlí, jen zlehka oživí a vytónuje a během nějakých tří umytí zmizí, takže i kdyby se výsledný odstín zrovna nepovedl, nebudete muset řešit následky.

Extra tip: Tohle je recept našich babiček z dob, kdy nebyly barvy na vlasy k dostání a ženy potřebovaly skrýt první šediny. Výhodou je, že prostředek zároveň zabíral také na vypadávání vlasů i proti lupům. Stačilo dát do lahve půl litru pálenky, po hrsti ořechových slupek a levandule (květů i listů) a větvičku rozmarýnu. Po dvou týdnech louhování vznikl produkt, který se dal denně vtírat ke konečkům vlasů a příjemně je natónoval.



Další možností péče je přeliv, tzv. semipermanentní barva. Z vlasů jej vymyjete postupně, ke kštici je šetrný, ale s šedými odrosty si tak docela neporadí, spíš lehce zamaskuje první prosvítající stříbrné pramínky u světlejších vlasů.

Vyšším levelem jsou demipermanentní barvy, silnější kalibr v boji proti odrostům a šedinám. Vydrží více než dvacet mytí a osvěží odstín.

Poslední stupeň představují permanentní barvy, které pronikají hluboko do struktury vlasu. Jsou hodně výrazné, intenzivně kryjí, ale jen těžko se stahují.

To už jsme ale u zesvětlovačů, nejzrádnějšího prostředku na domácí úpravu vlasů. Jestli se chcete pouštět do takových riskantních operací, předem počítejte s tím, že z tmavých vlasů hned na první pokus parádní blond kadeře nevytvoříte. Také u profesionálů je zvykem, že pigmenty se z vlasů odstraňují postupně a vlasy se následně tónují do blond odstínu, kterého si přejete dosáhnout. Oranžová hlava je po odstranění zesvětlovače zcela běžným jevem, nemusíte panikařit.

Tak čiňte jenom v případě, že jste nanesli přípravek na již zesvětlené kadeře do celé jejich délky. To se nikdy nedoporučuje, vlasy to sice na první pohled ustojí, ale později se začnou nenápadně lámat, až zjistíte, že některé prameny máte o polovinu kratší.

Tento jev můžete sledovat i na účesech slavných dam s platinovou barvou, málokterá z nich se může pyšnit dlouhým hárem, většinou končí na délce Marilyn Monroe a má to své důvody.



Jestli si na hlavě nedopatřením vytvoříte zesvětlenou katastrofu, nesnažte se v panice použít hnědou barvu k zamaskování, hnědá na blond znamená zelený výsledek! Odbarveným vlasům je nutné dodat nejdříve pigment, který zajistí třeba červená či fialová, až později je možné přesedlat na hnědou a černou.

Co s odrosty?

Ač ke kadeřníkovi zajdete každých šest týdnů, stejně se objeví. Odrosty, nenáviděné, proklínané a někdy i žádoucí, to když třeba zrovna frčí ombré barvení (tzn. tmavá barva u hlavy přechází do světlých konečků).

Většina z nás ale po šedivých koříncích neprahne, nezbývá než maskovat. Na trhu jsou speciální řasenky, pudry a spreje, které problém vyřeší. Jednodušší to v tomhle směru mají světlovlásky, šediny u nich nejsou tolik patrné, proto se často doporučuje s věkem barvu zesvětlit, i z toho důvodu, že světlé odstíny ubírají roky.