RECENZE: Feudal Alloy je nenápadný hit od českých tvůrců

Attu rozhodně není typickým hrdinou počítačových her, je to totiž jen malý robůtek, který má místo hlavy akvárium se zlatou rybičkou a svůj život zasvětil farmaření. V poklidu si pěstoval slunečnice a pro kamarády roboty ze vsi vyráběl olej.

Feudal Alloy

Jistě, zbožňoval vyprávění starších rezivějících robotů o vzdálených světech, úžasných divech a dobrodružstvích a snil o tom, že jednou bude také velkým průzkumníkem a dobrodruhem. Ve skutečnosti se mu ale příliš nechce riskovat své akvárko, když mu je dobře tam, kde je. Jenže osud měl s naším robotickým přítelem jiné plány, a poté, co jeho osadu přepadli bandité, prošel Attu zásadní změnou a jako správný nebojácný hrdina se chopil meče a vydal se na cestu za dopadením loupežníků.

Tak trochu jiná pohádka

Feudal Alloy působí velmi pohádkovým, až lehce infantilním dojmem, to však neznamená, že si ji neužijí i dospělí. Je to přesně ten druh hry, kterou s klidem může hrát vaše ratolest už od té chvíle, co dokáže udržet gamepad. Žádná krev tu neteče, protože veškeré násilí je pácháno pouze na mechanické havěti. Hra je navíc vybavena českou lokalizací.

Feudal Alloy

Feudal Alloy je v jádru tradiční 2D hopsačkou a ze všeho nejvíc evokuje skvělý Ori and the Blind Forest, jen je menší, milejší a méně emocionálně vypjatý. Vývojáři doporučují hrát na gamepadu a vědí, proč to říkají. Pokud vás snad napadne hrát na klávesnici a myši, pravděpodobně je po pár minutách vzteky rozmlátíte.



Vše se rozjíždí rychle, pár minut po začátku se dostanete do lokace, která slouží jako centrální místo pro vaše další výpravy do hlubin jeskynního systému. Je to správné dobrodruhovo útočiště. Přátelský obchodník sice moc přátelsky nepůsobí, ale má obchod s věcmi, bez kterých se neobejdete. Kousek od něj se pak nalézá teleport umožňující rychlé cestování po mapě. Vyzbrojeni jen tím nejzákladnějším vybavením tedy podnikáte průzkumnou výpravu do jeskyně.

Feudal Alloy

Brzy narazíte na první nepřátele, kterými jsou zvláštní mechaničtí krabové. Stačí pár úderů a s krabem je amen, odměnou je drahocenný šrot nutný k levelování a nějaké ty peníze. V jeskyni dále natrefíte na několik druhů robotické fauny a možná se dá říci i flóry s akvárky umístěnými na rozličných částech těl. Typů nepřátel není mnoho, kromě krabů vás budou obtěžovat i robotické vosy, vrtulníčky, agilní roboti s cirkulárkami místo paží nebo gigantičtí mechové. Počet nepřátel naštěstí trochu navyšují jejich variace, každý robot má ve světě hned několik podtypů.

Takový cirkulárník dokáže ještě více potěšit ve variantě se štítem, který ho dělá zcela nezranitelným proti útoku zepředu. Ale kdo by vůbec chtěl útočit na cirkulárku zepředu? Na každého nepřítele platí trochu jiná taktika, běžný cirkulárník je v konfrontaci tělo na tělo úplně devastující, proto je vždy lepší se mu dostat skokem do zad. Jiné varianty nepřátel jsou proti základním útokům zcela imunní a mečem je leda tak polechtáte. Zničit je půjde až po nalezení patřičných vylepšení a zjištění, co na ty oplátované holomky platí.

Feudal Alloy

Ve Feudal Alloy hledáte dva druhy zásadních předmětů. Přístupové karty, které otevírají dveře do dalších částí podzemí, a čipy pro aktivaci nových schopností. Těmi si nejen zjednodušíte souboje, ale často i otevřete nové cesty po mapě. Valná většina vylepšení dává smysl, jen ta poslední jsou vyloženě do počtu a je vidět, že autoři už nevěděli co by. Na začátku získáváte jen ta bojová - hod výbušniny, úskok nebo krytí, s přibývajícím časem si aktivujete schopnost EMP, energetické vlny, dvojitého skoku nebo skoku po speciálních stěnách. Překonávání překážek i nepřátel se tak stává hodinu od hodiny snazší.

S rostoucím počtem speciálních schopností roste i úroveň frustrace z občas nereagujícího ovládání. Týká se to hlavně rázové vlny, kterou budete potřebovat mimo jiné i k dálkovému aktivování spínačů, rozbíjení překážek, ale dá se využít i v boji. Aktivace se zdá snadná, směr udáte páčkou a pak už jen zmáčknete knoflík, jenže z nějakých 70 % se vůbec nic nestane. Není to chyba ovladače, dokonce jsem kvůli tomu připojil DS4 místo xboxového ovladače. Ze skákacích pasáží, kdy musíte aktivovat plošinky a zároveň spínat časovače, se stává mučení, které absolvovat nechcete.

Feudal Alloy

Po dostatečném nahromadění šrotu (čti rozmlácení spousty nebohých robůtků), levelujete a můžete investovat body buď do útoku, obrany, nebo chlazení. Chlazení je asi nejzajímavější mechanika, supluje staminu. Pokud moc sekáte nebo využíváte speciálních schopností, systém se vám přehřeje a Attu nemůže útočit. Existují dokonce lokace, kde panuje vysoká teplota a vaší jedinou šancí na přežití je požití mrazící kapaliny, která vás učiní na chvíli imunními vůči přehřátí. Hodí se i u soubojů s více nepřáteli najednou. Zajímavé také je, že jak s postupem času nasbíráte lepší brnění, stáváte se proti spoustě nepřátel zcela odolní.

Ve stromu dovednostní nečekají jen zlepšení síly a odolnosti, ale i nové schopnosti, například magnet na sbírání šrotu a mincí nebo vampyrismus, který vám za každého nepřítele dá trochu životadárného oleje. Pokud se dostanete do příliš tuhého místa, není problém nejdříve trochu nalevelovat a zkusit to později znovu. Nepřátelé se v lokacích obnovují, ale není to tak krvelačné jako ve hrách od From Softwaru, zde nepřijdete při svém skonu o nic, jen se teleportujete zpět k poslednímu aktivnímu save pointu. Nahrává to k bezuzdnému expení a grindování mincí a také důkladnému zkoumání mapy se všemi jejími tajnými skrýšemi.

Můžeme si přidat?

Kreslená grafika je povedená a podtrhuje pohádkový pocit, proto je škoda, že si autoři nedali víc práce s okolím. Uvítal bych víc než tři prostředí a pár typů nepřátel. Obojí se totiž rychle okouká. Nedotažený je bohužel i samotný level design, mnoho schopností má využití jen párkrát za celou hru, třeba takový walljump se ve hře vyskytne jen zhruba třikrát.

Feudal Alloy

Hra má své neoddiskutovatelné kouzlo, touha objevit vše vás přepadne rychle. Ke hledání skrytých lokací vám trochu poslouží mapa, ta naznačí, že jste něco přehlédli, nedokreslením části místnosti v plánku. Rozhodně by ale nikterak na zážitku neubralo, kdyby se na mapě zakreslovaly i takové maličkosti, jako jsou zamčené brány. Těch cestou minete spoustu a poté je budete muset pracně dohledávat. Moc nadšení nebudete ani z inventáře, který už snad ani nemohl být méně přehledný.

V monotónních a zaměnitelných chodbách se ztratíte snadno, přitom by stačilo trochu oživit grafiku jednou za čas nějakým unikátnějším pozadím, které by usnadnilo pohyb po rozlehlých lokacích. Ono se v té jednotvárnosti moc dobře nehledá. Ale hře se to dá odpustit, protože jde o kratší záležitost, která se víc zaměřuje na samotnou hratelnost.

Hra pro celou rodinu

Hledáte hru, kterou budete moci hrát i se svými caparty a bude se bavit celá rodina? Attuovo dobrodružství je na to jako dělané. Je zde sice mnoho věcí, které se dají vytknout, ale i tak jsem si těch zhruba 12 hodin, kdy jsem postupně prolezl každý kout, užil.

Souboje jsou zábavné, trochu krkolomnější ovládání u některých akcí vede k frustraci, ale takových pasáží je naštěstí jen pár. Hře nejvíc chybí větší variabilita prostředí, jednotvárný design se rychle okouká, stejně jako opakující se nepřátelé. Je i trochu škoda, že autoři lépe nevyužili potenciálu groteskního světa, který vymysleli.