RECENZE Back 4 Blood: Likvidování nemrtvých nebylo už dlouho tak zábavné

Back 4 Blood je hra, kterou jsem měl v hledáčku delší dobu. Jsem jedním z mnoha těch, kteří trávili u her Left 4 Dead (první díl vyšel v roce 2008, druhý o rok později) hodiny a hodiny a nemohli se nabažit masakrování nebohých zombíků, kteří jen toužili uspokojit svůj hlad po lidských mozcích.

Ne, že by se neobjevily projekty, které by se stylově blížily Left 4 Dead. A některé z nich nebyly špatné (například World War Z se povedla). Ale stále jsem doufal, že se dočkáme třetího Left 4 Dead.

A je to tu. Tedy, hra Back 4 Blood není přímým pokračováním, ovšem duchovním nástupcem, ale je od totožné společnosti Turtle Rock Studios. Stále jde o dynamickou kooperativní střílečku, ve které „kosíte“ oživlé mrtvoly rychleji, než mluví Pavel Novotný.

Znovu je v centru dění čtyřčlenný tým, který musí spolupracovat, aby přežil ve světě zaplaveném nemrtvými. Oficiálně se jim neříká zombíci nebo nemrtví, ale „Ridden”, nicméně jsou to prostě a jednoduše krvelačné bestie, které vám jdou neustále po krku.

Co je změnou oproti jiným podobně orientovaným hrám, je skutečnost, že tentokrát nejsou hrdinové (kteří si říkají Cleaners) vyjukaná „telata“, ale berou život v postapokalyptické době jako fakt a příliš si s tím nelámou hlavu.

Cílem tvůrců bylo, aby Cleaners nepůsobili jako „obyčejní přeživší“. Aby bylo jasné, že tito jedinci vědí, co dělají a hned tak je nezaskočí hnijící mrtvola, která se jim sápe po mozku. Vyšlo to. Někteří z hrdinů likvidují protivníky, aniž by hnuli brvou, jiní si to dokonce užívají a vesele to komentují.

I z dialogů během animovaných scén mezi úrovněmi je patrné, že Cleaners nejsou žádní zelenáči, ale lidé na svém místě. Mimochodem, nečekejte rozvětvený a detailní příběh, spousta epizod seriálů Živých mrtvých obsahuje mnohem spletitější děj, ale to, čeho se dočkáte více méně stačí k tomu, abyste věděli, proč hrdinové dělají, co dělají.

Osm statečných

Jestliže se budeme bavit o tom, kolik postav máte k dispozici, na počátku jsou to čtyři a později se zpřístupní další čtyři. Jednotliví hrdinové se samozřejmě liší nejen vzhledově a charakterově, každý z nich má jinou speciální schopnost a začíná s odlišnou zbraní.

Ty ovšem můžete měnit, tím pádem zbraň nehraje při volbě vysloveně důležitou roli, ovšem speciální schopnosti ano, protože některé jsou docela užitečné.

Back 4 Blood Back 4 Blood

Jednotliví členové ústřední osmičky se od sebe dostatečně vizuálně liší, takže by si každý měl najít svého favorita. Ano, některé postavy jsou vystavěny na stereotypech ze zombie filmů, seriálů a her, to ovšem neznamená, že si je nemůžete oblíbit bez ohledu na to, že nejsou vysloveně originální.

K čemu se ovšem musím přiznat je to, že hlášky některých členů Cleaners mi po chvíli začaly lézt na nervy. Například pokud některého spolubojovníka zasáhnete (není to výjimečné), okomentujete to. Je pochopitelné, že střelu do zad nenechá bez odezvy, když to ovšem uslyšíte dvacetkrát za hodinu, není to úplně balzám pro duši a uši.

Teď si možná říkáte: „Tak to do nich nestřílej, ty hňupe.“ Ale to je velmi těžké. Stejně jako Left 4 Dead je Back 4 Blood zběsilou akcí, kde se na vás skoro neustále hrnou davy nepřátel, kolem vás pobíhají tři spoluhráči a netrefit je, to je podobně těžký úkol jako nenadávat na EA.

Akce je velmi frenetická, je vystavěna na tom, že se budete neustále pohybovat, na skrývání se tu nehraje. To je sice veskrze pozitivní věc, téměř si nevydechnete a neustále se bude něco dít, ale samozřejmě je obtížné nezasáhnout spojence, když kolem vás běhá jako zdrogovaná fretka.

Back 4 Blood

Speciálně to platí ve chvíli, kdy se rozhodnete, že nechcete hrát se živými spoluhráči, ale necháte umělou inteligenci, aby vaše tři spolubojovníky ovládala. Pokud z nějakého důvodu nehodláte spolupracovat se skutečnými lidmi, je tu možnost nahradit je boty. Ale jak asi tušíte, výrazně tím klesá zábavnost.

Ano, umělou inteligencí ovládaní spolubojovníci jsou velmi aktivní, pokud jde o zabíjení protivníků a zásobují vás střelivem. Jenže v jiných ohledech jsou línější než čtyřicetiletý herní novinář těsně po obědě. Pokud například potřebujete oživit, nechají vás pěkně dlouho čekat a někdy vás ignorují úplně, takže vaše postava zemře. Kromě toho se vám často pletou do cesty a jak bylo řečeno, fňukají, protože jste je trefili. A v případě, že provádíte nějakou aktivitu, kdy je nutné, aby vám kryli záda, obvykle se zrovna nepřetrhnou.

Všichni, kdo k podobnému typu her byť jen přičichli, dobře vědí, že hrát s živými lidmi je prostě mnohem větší sranda a Back 4 Blood není výjimkou.

PvP tu najdete, kooperace je alfou a omegou

Hlavním módem je kampaň, která je složena ze čtyř aktů rozdělených do menších úrovní. Kampaň si můžete projít sami, zatímco vás doprovodí tři boti, nebo s lidskými spoluhráči. Na výběr je ze tří obtížnost a není vůbec vyloučeno, že se párkrát zapotíte i na tu nejnižší, natož v případě střední a nejvyšší. Back 4 Blood se potýká s nevyváženou obtížností, kdy jsou některé úrovně poměrně snadné, ovšem jiné vás rozčílí víc než článek o tom, že za násilné zločiny mladistvých může GTA V.

Back 4 Blood Back 4 Blood

Náročnost se nezvyšuje úměrně tomu, jak postupujete hrou, takže zatímco jeden level je docela snadný, hned následující vás může hodně zaskočit. Přiznám se, že jsem se rozčiloval už u jedné z počátečních úrovní, ve které utíkáte z lodi, na kterou jste umístili výbušniny a nemáte zrovna hromadu času, abyste zdolali několik pater, protlačili se hromadou zombie a dostali se do bezpečí. Rychle to začalo být frustrující a několikrát jsem si dal „repete”. Naštěstí mi hra po několika neúspěšných pokusech automaticky navýšila časový limit.

Narazíte na víc situací, kdy se budete potit jako puberťák při poslouchání streamerky olizující mikrofon. Tvůrci chtěli, aby hra nebyla jen o nonstop střelbě, takže jsou poměrně časté úkoly jako doprovod lidí do bezpečí skrze hordy zombíků, zabednění oken nebo ničení slizkých hnízd a nejen, že některé úkoly jsou nejen docela nezáživné (sebrat prkna, donést je k oknu, přitlouct je a toto opakovat xkrát není moc zábavné), ale i frustrující.

To platí i pro určité úrovně, kterými máte jen projít a dostat se do úkrytu. Někdy se na vás valí takové množství oživlých mrtvol, že skončíte v tratolišti krve dříve, než se rozkoukáte. A samozřejmě se to stává častěji v případě vyšší obtížnosti, speciálně, pokud hrajete s boty nebo s lidmi, kteří nejsou v zrovna zdatní likvidátoři nemrtvých. Ale i když kooperujete se šikovnými zabijáky zombíků, dají vám některé lokace zabrat.

Karty jsou rozdány

Situaci si můžete několika způsoby zjednodušit. Jedním z nich je dobře zvolená výbava. K dispozici je poměrně bohatý arzenál zbraní, který zahrnuje pistole, kulomety, brokovnice, odstřelovací pušky, ale také mačetu, sekyru nebo fandům Živých mrtvých velmi dobře známou baseballovou pálku. Nechybí ani zápalné lahve, granáty, paralyzér nebo třeba ostnatý drát, který pokládáte na strategická místa. Zbraně se pak dají upravit nejen vzhledově, je možné také přidávat vylepšení ovlivňující jejich vlastnosti (pozor, pokud byste z nějakého důvodu chtěli vylepšení ze zbraně odstranit, není to dovoleno, lze ho pouze vyměnit za jiné).

Back 4 Blood

Dalším velmi důležitým aspektem ovlivňující zážitek jsou karty, kterých je velice slušný počet a nabízejí například to, že místo pěstí používáte nůž, zvětší se zásobník, rychleji nabíjíte, máte více staminy, zlepší se účinnost léčivých předmětů atd.

Aby to nebylo jednoduché, na začátku úrovně proti vám umělá inteligence zahraje své karty, které vám situaci ztíží. Přiznám se, že původně jsem měl z přítomnosti karet určité obavy, musím ovšem říct, že nakonec jsem změnil názor a užil jsem si sestavování balíčku svých preferovaných karet.

To se děje v táboře, ve kterém je dovoleno změnit vzhled zbraní nebo postav, trénovat střelbu a provádět další činnosti, jako zpřístupňování zásobovacích tras, což v podstatě znamená, že získáváte bonusové předměty jako karty nebo vzhledové doplňky za herní měnu. Ale nečekejte žádnou velkou základnu, které strávíte hodiny a hodiny.

Na začátku samotných mísí narazíte na box, ve kterém nakupujete za herní měnu vylepšení pro zbraně a různé předměty. Back 4 Blood je poměrně štědrá, pokud jde o možnosti, jak si upravit vybavení. Ne, nedojde na žádné RPG orgie. Ale pokud si rozumně vyberete karty, zvolíte „správné” zbraně a vylepšíte je, pak si obvykle výrazně ulehčíte cestu k úspěchu.

Vede přes většinou poměrně krátké úrovně, jejich zdolání nezabere příliš času, výjimečně v jednom levelu strávíte půl hodiny (tedy, pokud ho kvůli vyšší obtížnosti nebudete opakovat několikrát). Několik levelů dokonce zabere jen pár minut.

Jestli vás krátký čas nemile překvapil, snad vás uklidní, že to není ke škodě věci. Díky tomu má hra rychlý spád, člověk nemá čas se nudit (a vydechnout), tak jak se na zombie jatka sluší. Kromě toho, dokončení kampaně zabere klidně více než deset hodin, což samozřejmě není nic, co by vyráželo dech, ale ani se nejedná o zklamání.

Samotné úrovně jsou obvykle navrženy dobře. Na jednu stranu nejsou zrovna rozsáhlé, ovšem na tu druhou nemáte neustále pocit přehnané linearity. Jsou tu různá zákoutí a odbočky, kde často najdete nějakou fajnovou zbraň nebo jiný sympatický předmět.



Kromě toho je prostředí rozmanité (i když to tak nejdříve nevypadá). Chvíli se budete prohánět po potemnělých garážích, za moment v lese, následně ve stokách, pak zase na lodním vrakovišti. Jediný zápor je, že se někdy vracíte do totožných lokacích, ale alespoň je to většinou v jinou denní dobu a s drobnými úpravami (například se zpřístupní původně nedostupná místa).

Nemrtví a neklidní

Většinu času budete (znovu) posílat do hrobu oživlé mrtvoly a je to velmi uspokojující, když se před vámi vrší bezvládná těla. Zombíci se nicméně nedají snadno. Sice moc rozumu nepobrali, ovšem vynahrazují si to nejen svými počty, ale i agresivitou.

Back 4 Blood Back 4 Blood

Jistě, narazíte tu i na dobře známe nemrtvé, kteří se „táhnou” pomaleji, než čas hodinu před koncem pracovní doby, ale většinou jsou protivníci velmi rychlí a neodbytní. A nezachrání vás ani to, že se schováte za nějakou překážku, do budovy nebo vylezete pár metrů nad zem. Oživlé mrtvoly jsou překvapivě mrštné a skoro to vypadá, že mají kurz horolezectví. Jste tím pádem nuceni být téměř neustále v pohybu. Je tu ovšem několik míst, která jsou naopak téměř hororová. Párkrát jsem si málem cvrknul do kalhot, když jsem opatrně kráčel potemnělou polozatopenou místností a najednou na mě vyskočila krvelačná bestie.

Co se týče nepřátel, milovníci série Left 4 Dead budou asi rádi, že někteří zombíci svým vzhledem i schopnostmi odkazují právě na tyto dvě hry. Máme tu relativně slabé klasické nemrtvé, mrštné „flusající” protivníky, „práskače”, kteří zalarmují ostatní a nechybí ani obří nepřátelé, kteří z vás v okamžiku udělají sekanou. Zatímco řadové nepřátele odstraníte bez přesnějšího míření, silnější protivníci mají na těle určitá místa, na která se vyplatí soustředit.





Je pravda, že modely některých z nich by si asi zasloužily větší péči, ale obecně řečeno hra vypadá dobře, prostředí je propracované a nedochází k propadům snímkování.

Hudba je svým způsobem minimalistická, nestrhává na sebe pozornost. Ale určitě ji budete vnímat, protože pomáhá budovat atmosféru, ať už během zběsilých přestřelek, tak během hororovějších okamžiků. Tomu, abyste se vžili do dění pomáhá i haptická odezva, kdy cítíte každý výstřel.

Back 4 Blood sice nevyhnul chybám, jednou mi například úplně vypadl zvuk a musel jsem hru restartovat. Budete také svědky okamžiků, v nichž protivníci „prostrkují” hlavu a končetiny skrze zavřené dveře. Ale to se dá přežít. Co by vás ovšem mohlo asi naštvat je, že jestliže budete hrát kampaň sólo s pomocí botů, nedočkáte se achievementů nebo herní měny nutné ke zpřístupnění zásobovacích cest a neodemknou se vám zbývající čtyři hrdinové (studio Turtle Rock už prý pracuje na nápravě).

Odměněni budete jen v případě toho, že budete procházet kampaň s dalšími hráči nebo za zápasy v PvP módu označovaného jako Swarm. V něm se proti sobě postaví dva týmy ovládané živými lidmi, jeden složený ze členů Cleaners a jeden z nemrtvých. Cílem Cleaners je přežít co nejdéle, zombíci je naopak mají co nejrychleji zlikvidovat. V následujícím kole se role prohodí a vítězí ten tým, který v kůži Cleaners přežil nejdéle.

Swarm není špatný mód, ale zdaleka není tak zábavný jako kooperace během kampaně. Je to spíše záležitost na zkrácení dlouhé chvíle, nežli něco, u čeho byste asi chtěli trávit hodiny a hodiny v kuse.

Co říct na závěr? Jste fandové Left 4 Dead s stýská se vám? Nebo jste tyto hry v životě nezkusili, ale vaše srdce touží po frenetické kooperativní akci? Není o čem přemýšlet, Back 4 Blood je to pravé ořechové.