Nemrtví jsou v kurzu už dlouho, takže najdeme hromadu her, ve kterých vystupují. Často ovšem slouží jen jako bezejmenné cíle, kdy je vaším úkolem nechat rozprsknout jejich mozek a tím to hasne.

Naštěstí existuje i několik projektů, které na to jdou trochu originálněji. V některých z nich sice také odpravujete zombíky jako na běžícím páse, ale alespoň je to okořeněno něčím navíc. Automaticky to neznamená, že jsou to lepší hry, ale minimálně jsou v něčem jiné.