Zombie akce Dying Light 2 se odkládá na příští rok

Ačkoliv už to vypadalo jako hotová věc, očekávaná zombie akce Dying Light 2 to letos v prosinci nakonec nestihne. Tvůrci oznámili, že hra vyjde 4. února 2022. Hra je podle nich hotová a v současné době probíhá testování a optimalizace. „Je to náš největší a dosud nejambicióznější projekt. Naneštěstí jsme zjistili, že potřebujeme víc času, aby hra byla optimalizována a odladěná tak, jak si představujeme.“