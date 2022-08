Další Bloodborne, tentokrát po čínsku. Mluvili jsme s vývojáři hry Wo Long

S tím jak obyvatelé Číny stále bohatnou, stává se tato země jedním z nejdůležitějších odbytišť zábavního průmyslu. Podezírat japonské studio Team Ninja z toho, že důvody vzniku jejich chystané akční hry Wo Long: Fallen Dynasty z období čínské historie jsou čistě zištné, by ovšem nebylo fér. Je to jen o logické vyústění trendu, který započali vynikající dvoudílnou sérií Nioh (viz naše recenze).

TL;DR - Wo Long: Fallen Dynasty je Nioh ve staré Číně.

Wo Long bude zasazený do slavného Období tří říší, které trvalo po většinu třetího století našeho letopočtu. Nemusíte se ovšem bát nudné exkurze do historie, vývojáři totiž tehdejší politicky turbulentní dobu notně řízli i klasickým čínským folklórem. O tom, čím je hra speciální a jak chce zaujmout v dnes už poněkud nadužívaném žánru „soulsovek“ jsem dostal možnost promluvit si na Gamescomu s těmi nejpovolanějšími – producenty hry Fumihaki Jasudou a Masaki Jamagiwou.

Obě vývojářské legendy kvůli pandemii koronaviru zůstali v Japonsku a rozhovor se uskutečnil pomocí videokonference, navíc s využitím překladatele, takže na všechny otázky nezbyl čas, přesto šlo o podnětný rozhovor.

Jaký by měl být tedy ten hlavní důvod, proč bychom se měli pouštět do dalšího brutálně obtížného akčního RPG na desítky hodin, když je v tomto žánru taková konkurence?

Pokud tedy ohlédneme od toho, že čínská mytologie není ještě u západního publika úplně zprofanovaná, tak je to především unikátní bojový styl.

Ano, jeli jsem přes celé Německo, abychom si mohli pokecat s vývojáři přes videohovor.

Vývojáři se inspirovali u tradičních čínských bojových umění, a tak budou hráči překvapeni úplně jiným tempem soubojů, než mohou znát od konkurence. Ať už svoji postavu budete profilovat jakýmkoliv z mnoha dostupných stylů, můžete zapomenout na všechny postupy známé z předchozích her a učit se vše prakticky od začátku.

Na druhou stranu vývojáři myslí i na ty, pro které není hláška „You Died“ dostatečně motivační a tak v bohatě příběhové kampani nabídnou i výběr snazší cesty k cíli. Ano, sice tak přijdete o mnohé důležité momenty a výzvy, na druhou stranu se zřejmě nestane, že nedohranou hru odhodíte kvůli jednomu neporazitelném bossovi. I tak by prý měl Wo Long zabrat minimálně nějakých 40 hodin, což je pro hru, která místo klasického otevřeného sází na „zastaralý“ systém samostatných levelů, více než solidní. Nepůjde přitom jenom o přímočaré koridory, po vzoru třeba Sekira pracují vývojáři i s vertikálním rozměrem a tak budete lézt po skalách, nebo naopak skákat do hlubinných dolů.

Zajímavě zní i možnost vyvolat si zvířecího pomocníky ve formě želvy, ptáka nebo jakéhosi rohatého tygrodrakokoně (vygooglujte si to sami, říká se tomu prý Čchi-lin), který vám dočasně bude pomáhat v boji. Další formou pomoci k postupu vpřed může být i multiplayer, o jeho podobě se ovšem příliš nemluvilo. Tipuji, že půjde o nějakou variaci na systém známý například z Elden Ringu (viz náš článek).

Od samotného oznámení hry bylo patrné, že autoři nechtějí nijak výrazně posunovat hranice žánru, ale spíše se jen dále zlepšovat v tom, co umí nejlépe. A tím je naprosto famózní a neuvěřitelně snadno ovladatelná brutální akce, která z hráčů dokáže vyždímat maximum. Za to jim přinese adekvátní odměnu v podobě posunu exotického příběhu a dalších lokací.

Wo Long: Fallen Dynasty vyjde počátkem příštího roku i na minulou generaci playstationů a xboxů, přičemž autoři samozřejmě mysleli na to, že pro plynulost akce je stabilní snímkovací frekvence naprostým základem. Lépe však samozřejmě bude vypadat na moderních konzolích a PC, kde mimochodem bude hned od prvního dne vydání součástí Game Passu.