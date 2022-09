PREVIEW: Flintlock je fantasy mlátička okořeněná palnými zbraněmi

Vlna popularity žánru battle royale pomalu opadá, nyní nastupuje éra soulsovek. Svého zástupce v žánru nyní musí mít snad každé vydavatelství a na Gamescomu to podle toho také tak vypadalo. V krátkém sledu jsme viděli The Last Oricru (viz náš článek), Lies of P (viz náš článek), Wo Long (viz náš článek) a již brzy můžete čekat recenzi Steelrising. Když jsem se tak připravoval na schůzku s vývojáři Flintlock, jen těžko jsem hledal nějaký důvod, proč se těšit.

Díky využití palných zbraní působí soubojový systém poměrně svěže.

Ashen, předchozí hra studia A44, byla sice povedená žánrovka, nebýt výrazně artového zpracování, asi bych si ani nevzpomněl, že jsem ji vlastně někdy hrál. Oznámení Flintlocku bylo hodně rozpačité, hra totiž na první pohled nedělá nic nového ani zajímavého.

Armáda nemrtvých, prastaří bohové, vzácný artefakt, jediná šance na záchranu světa, bla,bla, však to jistě znáte… K tomu velký otevřený svět a náročné „soulsike“ souboje. Jednoduše řečeno je to takový Elden Ring z Wishe. Nakonec ovšem musím přiznat, že na hře možná nakonec něco bude…

Na to, že je to dílo malého nezávislého týmu má hra až překvapivě kvalitní grafiku. A nejen grafiku, ale i animace, což je v tomto žánru velice důležité pro celkové vyznění soubojů. Klasická „soulsike“ formulka je zde zajímavým způsobem obohacená o systém palných zbraní.

Hlavní hrdinka Nor Vanek je totiž vojenským pyrotechnikem a tak kromě chladných zbraní s sebou vždy tahá i příruční kanón, kterým dokáže napáchat solidní paseku. Nábojů je ovšem věčný nedostatek a tak přichází ke slovu zajímavá mechanika, kdy z nepřátel zabitých na dálku vypadává brnění a z těch, které vyřídíte zblízka, naopak náboje. Vývojáři vás tak nutí plynule kombinovat oba bojové styly, což dává soubojům zajímavou dynamiku.

V pohybu vypadá grafika ještě lépe, škod ajen poněkud nenápaditého světa.

Druhou originální věcí je pak zvířecí pomocník Enki, který umožňuje kouzlit. Díky němu máte daleko bohatší repertoár, než je v žánru zvykem.

Všechny schopnosti ovšem dojdou svého využití, protože nepřátelé vám nedají nic zadarmo. Během prezentace jsme například viděli souboj s jedním z obrovských bossů, který sám o sobě trval alespoň deset minut intenzivní akce. Vývojáři se samozřejmě zaříkají tím, že hra bude přístupná i pro nováčky, dokonce zde má být i jakýsi příběhový mód, který jejich počet značně omezí, tak nějak mám ovšem pocit, že právě vysoká obtížnost bude opět jedním z klíčových součástí celého zážitku.

Trochu obavy mám o příběhovou část, protože svět, ve kterém se hra odehrává opravdu nepůsobí moc nápaditě. Prý se můžeme těšit na bohatou zápletku s mnoha zvraty, která bude hráče motivovat po desítky hodin. Bereme to sice s rezervou, ale pravdou je, že na nějaké košaté dialogy nebyl během prezentace moc čas.

Jak to nakonec dopadne, se dozvíme až v průběhu příštího roku, za sebe mohu říct, že z okázalé ignorace jsem změnil svůj přístup na opatrné vyčkávání. Otázkou ovšem je, jestli v době vydání už nebude sousovkami přesycený i ten největší fanda.