V Británii otevřou první kliniku pro závislé hráče

Od letošního roku je podle světové zdravotnické organizace WTO závislost na počítačových hrách oficiálně klasifikována jako nemoc. Její projevy jsou podobné jako u jiných závislostí a zahrnují nejčastěji ztrátu kontroly nad časem, zvyšující se prioritu hraní nad ostatními aspekty běžného života a pokračování či eskalaci v hraní navzdory výskytu negativních důsledků.



Kde je rozdíl mezi vášnivým hráčem a závislákem, je obtížné určit.

Přeřazení závislosti mezi nemoci bylo důležité mimo jiné i kvůli financování její léčby, která nyní může být hrazena zdravotními pojišťovnami. První vlaštovkou této změny se příští měsíc stane otevření specializované kliniky v Londýně.

„Zdravotní potřeby se neustále mění a proto se musí měnit i NHS (britský systém veřejného zdravotnictví – pozn. red.). Tato nová služba je odpovědí na rostoucí vliv nových tlaků, kterým jsou dnes vystavovány děti a mladí lidé,“ řekl Simon Stevens, výkonný ředitel anglické NHS v oficiálním prohlášení .

Fiona Smithová z organizace RCN sdružující pracovníky v ošetřovatelství pak dodala, že by léčba takových pacientů neměla být finančně hrazena jen daňovými poplatníky. „Firmy provozující online hry a sociální média, na kterých vydělávají miliony liber, musí přijmout část zodpovědnosti a snažit se, aby jejich platformy byly bezpečné,“ řekla doslova.

Candy Crush Saga vypadá jako jednoduchá hříčka, ale i díky zkoumání lidského myšlení je z ní stroj na peníze.

Pravdou je, že se při navrhování dnešních her spolupracuje i s psychology, kteří se snaží titul udělat návýkovým. S odkazem na to zažalovali nyní v Kanadě rodiče dvou mladých chlapců (10 a 15 let) společnost Epic, která podle nich svoji populární hru Fortnite vytvořila s úmyslem, aby se na ní děti staly závislé.

V jihovýchodní Asii fungují podobné kliniky již dlouhodobě, u nás se nic podobného zatím nechystá. Byť i zde samozřejmě existují poradny a centra, které se na tuto problematiku specializují. Jednu takovou provozuje například i Mgr. Jiří Koreš, který nám nedávno poskytl k tématu zajímavý rozhovor.