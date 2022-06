Předplatitelé Game Passu si brzy zahrají FIFU 22 a střílečku Far Cry 5

Mezi současná lákadla předplatného Game Pass patří bezesporu špičková arkádová akce Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (číst recenzi na Bonuswebu) či egyptský Assassin’s Creed Origins (číst recenzi na Bonuswebu).

Co chystá Microsoft dál? Aktuálně už je na PC venku strategie Total War: Three Kingdoms z roku 2019. Fotbal FIFA 22 (PC a konzole) vyjde 23. června, stejně jako battle royale inspirovaná bojovými uměními Naraka: Bladepoint (PC, konzole, cloud).

Zkraje příštího měsíce, konkrétně 1. července, se v předplatném objeví střílečka Far Cry 5 (PC, konzole, cloud | číst recenzi na Bonuswebu), v níž jsme se v malebné přírodě, jejímž předobrazem byla americká Montana, pustili do boje proti násilné sektě. Protože jsme nevděčníci, trochu nás zklamalo, že to není loňská šestka, nicméně pokud jste pětku měli na seznamu her „možná někdy ve slevě“, za zahrání pořád stojí.

„Far Cry 5 je povedená střílečka, která kráčí ve šlépějích série. Jestli se vám okoukaly už předchozí díly, protože je to pořád to samé, nečekejte, že s Far Cry 5 se něco změnilo. Pokud se ovšem těšíte, až si zastřílíte, líbí se vám krásné prostředí Montany a přepálená tematika kultu, která ovšem vychází z uvěřitelných základů, budete stejně jako já spokojeni,“ napsal jsem před více než čtyřmi lety v recenzi.

Pokud jste prozatím Game Pass nezkoušeli, Microsoft opět láká na akci, kdy vás první tři měsíce Xbox Game Passu Ultimate vyjdou na 26 korun.