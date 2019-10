World of Tanks chtějí zpřístupnit ray-tracing i na obyčejném hardwaru

Technologie sledování paprsku, jak zní nudný český ekvivalent termínu ray-tracing (RTX), slibuje být novou grafickou revolucí. A nutno říct, že po opatrném začátku už o sobě dává skutečně vědět. Například takový Control je díky RTX skutečnou grafickou delikatesou.

Jenže výrazný grafický upgrade je vykoupený nutností nákupu nového hardwaru a ne každý je takový nadšenec, aby hned vytáhl z kapsy dvacet tisíc na novou grafickou kartu. Ray-tracing je totiž tak náročný, že aby lidé mohli ocenit jeho benefity, musí jej nVidia implementovat do starších her. Ano, Quake 2 díky RTX vypadá řádově lépe, ale většina lidí chce hrát aktuální tituly.



Možná to však nakonec nebude tak žhavé. Tvůrci populární hry World of Tanks totiž chtějí technologii zpřístupnit i „plebsu“ a ve spolupráci s Intelem představují technologii Ray-Traced Shadows, která, zjednodušeně řečeno, umožňuje vytvářet realističtější stínování, aniž by přitom byla potřeba speciální grafická karta. Ano, jde jen o výsek z toho všeho, co „opravdový“ ray-tracing nabízí, na druhou stranu je i tak grafický update vskutku znatelný, jak se můžete přesvědčit při sledování videa níže.

Jak to celé bude fungovat na vašem počítači, si vyzkoušejte na této adrese, jediné, co k tomu budete potřebovat, je grafická karta podporující DX 11.