Zamordujte si svého nácka. Skvělý Wolfenstein: New Order je dočasně zdarma

Epic Store nedávno zařadil na vyšší rychlostní stupeň a sází skutečné bomby. Po Borderlands 3 a kompletní edici Bioshocků servíruje hráčům zadarmo další luxusní střílečku.

Wolfenstein: New Order je jedním z vůbec nejlepších restartů značek, které kdy herní průmysl zažil, a i když už od jeho vzniku uplynulo dlouhých 8 let, stále dokáže pobavit, jako málokterá hra.

Jde o ryzí akci ze staré školy, která se soustředí jen na příběhovou kampaň a neobsahuje žádnou formu multiplayeru. Zavede vás do alternativní budoucnosti, v níž nacisté vyhráli druhou světovou válku a okupují území Spojených států amerických. V roli stárnoucího hrdiny B. J. Blazkowitze musíte pomstít smrt svých přátel, což samozřejmě znamená spoustu a spoustu střílení.

Wolfenstein: New Order si můžete přidat do svých knihoven z Epic Storu (odkaz), poté vám už zůstane napořád. Ale pozor, máte na to čas jen do 9. června, poté bude nabídka zase vyměněna za jinou hru. A vzhledem k tomu, že ji obchod opět tají, nejspíš půjde o další AAA hit.