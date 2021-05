Wolfenstein 3D dostal neoficiální pokračování. Je zadarmo a v češtině

Poslední oficiální díl Wolfensteina skončil průšvihem (viz naše recenze), fanoušci série si nyní mohou spravit chuť. Po více než pěti letech vývoje byl dokončen projekt WolfenDoom, který, jak už je z názvu patrné, kombinuje dvě nejpopulárnější střílečky počátku devadesátých let.

Hra běží na modifikovaném enginu z Dooma, využívá i některých moderních efektů.

Už úvodní obrazovka působí nesmírně stylově, s každým dalším krokem přichází známé pocity. Postavy jsou tvořeny klasickými dvojrozměrnými sprity, pohyb je superrychlý a obtížnost nekompromisní. WolfenDoom jen neparazituje na tehdejších hitech, ale na tradiční přímočarou hratelnost roubuje i prvky známé z moderních titulů.

Hra se soustředí i na vyprávění příběhu a nemusíte v ní zabít úplně každého, koho potkáte. Jsou zde i přátelské postavy, s nimiž lze vést plně namluvené dialogy, stealth prvky, různé možnosti průchodu misemi, ovládání myší a další věci, které jsou v dnešních střílečkách standardem.

Nechybí ani souboje s bossy, základna s možností vylepšovat si vybavení a dokupovat zbraně a munici i spousta interaktivních prvků ve stylu Duke Nukema 3D.

WolfenDoom je k dipozici zdarma a navíc i v češtině.

Hra se sice stylizuje do retro hávu, grafika ovšem nepůsobí zastarale a podobně jako třeba Octopath Traveller využívá i moderních efektů. Jinak jde o plnohodnotný a poměrně rozsáhlý titul. O jeho kvalitách nejlépe vypovídá to, že ho na svém soukromém facebookovém profilu vychválil i jeden z autorů původních her John Romero.

Děj WolfenDooma je zasazen do roku 1942, kdy se 2. světová válka pomalu začíná překlápět v neprospěch Němců. Hitler se však nehodlá vzdát a experimentuje s okultními artefakty, pomocí nichž chce na pomoc přivolat stvůry pekel. Hlavním hrdinou je dobře známý B. J. Blazkowitz, který ještě jednou musí pozvednout zbraň k ochraně svých nejbližších.

Na hře je vidět obrovské množství práce, o to překvapivější je, že autoři projekt zafinancovali z dobrovolných příspěvků, a tak si hru legálně můžete stáhnout zcela zdarma (odkaz). Díky úsilí tuzemských fanoušků i kompletně v češtině.