Warcraft Rumble je venku a nehraje se zase tak špatně

Ačkoliv to jednu dobu vypadalo, že před rokem a půl oznámený Warcraft Rumble (dříve Warcraft Arclight Rumble) je u ledu, nakonec vychází u příležitosti akce Blizzcon. Po pár hodinách hry lze konstatovat, že hra čerpá z komerčně veleúspěšné hry Clash Royalle a přidává robustní PvE (player vs. environment) složku.

Funguje to tak, že za zlaťáky umísťujete na bitevní pole jednotky, které mají nastavený svůj vzorec chování – pohybují se a bojují autonomně. Důležité dále je pokusit se kontrolovat určité body na mapě, které umožní nasazovat jednotky blíže nepřátelské základně. Podstatnou roli také sehrávají truhly se zlaťáky a žíly s rudou, z nichž je třeba zlato nejprve vykutat.

Ačkoliv v mnohých jednotkách okamžitě rozeznávám ekvivalenty z Clash Royalle, Blizzard se nebál hratelnost rozšířit po svém. Mapy jsou tak o něco větší, respektive nevejdou se na jednu obrazovku, což ve výsledku prohlubuje taktické možnosti.

Jednotky se dělí do pěti frakcí (Aliance, Horda, Beasts, Undead, Blackrock) a lze je libovolně kombinovat. Určující jsou velitelské jednotky, které vedou družinu a mají schopnost navíc – například hrdina Tirion Fordring léči své spojence v dosahu. Jinak hra vychází z klasického soubojového trojúhelníku, v němž jednotka pro boj zblízka drtí slabé střelce, ale dostává na budku od letců. Různé jednotky si pak tato základní pravidla ohýbají svými specifickými parametry, ale obecně platí tento základ.

Základem úspěchu je dobře sestavená družina. A také level jednotek.

PvP takto na začátku působí zatím férově, protože je podle nastaveného klíče omezován level jednotek, což v PvE neplatí. Co se free 2 play aspektu týče, Blizzard zjevně chce monetizovat rychlejší levelování jednotek, zisk některých unikátních dříve a kosmetické prvky. Zda to udrží ve férových mezích, nebo se to zvrtne v pay 2 win, ukážou následující týdny a měsíce. Stejně jako to, zda na tento typ hry už není pozdě, viz osud jinak povedené MOBY Heroes of the Storm.

Líbí se mi, že hra plně využívá známých reálií z Warcraftu, ať už jde o jednotlivé lokality, nepřátele ale i proházení dungeonů s volitelnými relikviemi, které různě mění pravidla hry. Raidy prozatím chybí. Na druhou stranu je dobré si připomenout, že stávající free 2 play tituly Diablo Immortal a Overwatch 2 si hráči v oblasti monetizace právě nechválí. A přiznám se také, že zpočátku mi hra často padala, později už ne.

Doufejme také, že Warcraft Rumble a nadcházející expanze pro World of Warcraft nebudou jedinými novinkami ze světa Warcraftu na akci Blizzcon, která startuje zahajovací ceremonií v pátek 3. listopadu v 19:00. Reportáž bude večer na Bonuswebu.