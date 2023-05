BlizzCon je zpět. Ukáže Blizzard svoji neoznámenou survival hru?

Pokud vynecháme online náhradu BlizzConline z roku 2021, poslední regulérní BlizzCon se odehrál v roce 2019. Studio tehdy ukázalo temné Diablo 4 a představilo expanzi Shadowlands pro World of Warcraft.

Za absencí tradičního setkávání ovšem nejsou jen náročná covidová léta. Blizzard v posledních letech prochází bouřlivým období, přičemž sexuální obtěžování na pracovišti bylo jen vrcholem ledovce. Zvýšený tlak ze strany Activisionu v kombinaci s neschopným managementem vedl například k problematickému vydání Warcraft 3: Reforged či rozprášení týmu, který stvořil StarCraft 2. Odchod řady zkušených vývojářů trvale poškodil DNA kdysi milovaného studia.

Blizzardu se v posledních letech nedaří. Diablo 4 působí jako hra, která by to mohla změnit.

„Naši hráči jsou základem toho, co dělá BlizzCon skvělým – místem, kde jsou hry společným základem pro vzájemné propojení a přátelství. Ať už se přijdete pobavit s přáteli, které máte možnost vidět jen online, oslavit epické okamžiky ve hrách, které milujeme, prozkoumat nabídku v sálech kongresového centra, nebo se chcete dozvědět, co se chystá v našich světech dál, BlizzCon vzniká pro vás. Je to právě komunita, která vždy dělala tuto událost tak výjimečnou, a my se nemůžeme dočkat, až vás všechny znovu uvidíme,“ píše Blizzard v prohlášení, což zní jako mlácení prázdné slámy, ale možná už jsem jako bývalý velký fanoušek studia jen zahořklý.

Oficiálně prozatím o programu nepadlo ani slovo, dovolím si proto pár vlastních spekulací. Zcela jistě nás čeká představení nového obsahu pro stávající hry. U kartiček Hearthstone to bude nová expanze, byť osobně bych uvítal hlubší změny, protože hra už dlouho působí, že tvůrci ztratili směr. Na odhalení další expanze pro World of Warcaft je ještě brzy, řešit se tak zřejmě bude jen větší obsahový patch. U týmovky Overwatch 2 nás zcela jistě čeká odhalení nového hrdiny, zatímco u slibného Diabla 4 se už bude řešit obsah po vydání.

A pak tu máme pár neznámých. Blizzard už nějakou dobu kutí dosud oficiálně neoznámenou survival hru z nového univerza. Hráčům to prozradil už před rokem a půl, takže BlizzCon působí jako ideální místo, kde projekt s plnou parádou představit. Prakticky nic jsme už rok neslyšeli také o chystané mobilní hře Warcraft Arclight Rumble, což nevěstí nic dobrého. Navíc po propadáku Diablo Immortal jsou očekávání v tomto segmentu velmi nízká. Blizzard přitom už dříve prozradil, že nových her kutí víc. Některé se ani nedočkaly oficiálního oznámení a byly zrušeny (například Warcraft ve stylu Pokémon Go). Má tedy Blizzard ještě něco dalšího v rukávu?