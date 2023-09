Boss PlayStationu příští rok skončí, do Blizzardu se vrací otec Warcraftu

Jim Ryan nastoupil do Sony Computer Entertainment Europe v roce 1994, postupně se vypracoval na prezidenta a CEO celé Sony Interactive Entertainment. Společnost opustí v březnu 2024, tedy téměř po třiceti letech.

Na jeho místo nastoupí 1. dubna 2024 jako přechodný generální ředitel Hiroki Totoki, který v současnosti zastává pozici provozního a finančního ředitele Sony Group. Spolu s předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Sony Group Corporation Kenichiro Yoshidou má pomoct „definovat další kapitolu budoucnosti PlayStationu“ a vyřešit nástupnictví.

Jim Ryan, šéf Sony Interactive Entertainment Hiroki Totoki, provozní a finanční ředitel Sony Group

„Po třiceti letech jsem se rozhodl odejít ze SIE do důchodu v březnu 2024. Užíval jsem si příležitost mít práci, kterou miluji, ve velmi výjimečné společnosti, pracovat se skvělými lidmi a neuvěřitelnými partnery. Zjistil jsem však, že je stále obtížnější skloubit život v Evropě a práci v Severní Americe. Odcházím s tím, že jsem měl tu čest pracovat na produktech, které ovlivnily životy milionů lidí po celém světě; PlayStation bude vždy součástí mého života a ohledně budoucnosti SIE se cítím optimističtěji než kdykoli předtím,“ oznámil Ryan.

„Chtěl bych Jimu Ryanovi vyjádřit upřímné poděkování za jeho vynikající úspěchy a zásluhy, kterých dosáhl během své třicetileté kariéry ve společnosti Sony, včetně velkého úspěchu při uvedení systému PlayStation 5 na trh. Podnikání v oblasti PlayStation, které spravuje SIE, je zásadní součástí celého obchodního portfolia skupiny Sony,“ dodal Totoki.

Vzpruha pro Blizzard

Není to ovšem jediná zajímavá personální změna v herním průmyslu. Fanoušci Blizzardu si v posledních letech četli ve spojení s kdysi milovanou společností zejména o skandálech a odchodech důležitých tvůrčích osobností, které definovaly řadu úspěšných her. Tentokrát ovšem máme dobrou zprávu: do Blizzardu se na plný úvazek vrací zkušený Chris Metzen.

Chris Metzen Chris Metzen se vrací do Blizzardu

Metzen zastával od loňského roku roli poradce, nyní se vrací jako kreativní ředitel univerza Warcraft. Víc o jeho práci se dozvíme na listopadové akci BlizzCon.

„Pracovat znovu na Warcraftu bylo úžasné. Jako bych se vrátil domů. Příběhy, které právě teď rozvíjíme – jak se svět bude vyvíjet v příštích několika letech… No, nemůžu se dočkat, až všichni uvidíte, kam směřujeme,“ napsal Metzen.

Metzen měl víc než dvacet let na starost příběhy a rozvoj světů značek Warcraft, Starcraft, Diablo a Overwatch. Blizzard opustil v roce 2016, aby si dal pauzu a víc se věnoval rodině. Před dvěma lety založili s bývalým viceprezidentem pro zajištění kvality z Blizzardu Mikem Gilmartinem společnost Warchief Gaming, která se věnuje deskovým hrám.