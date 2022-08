Fanoušek strávil šest let prací na remasteru nikdy nevydané hry Warcraft

Studio Blizzard bývalo kdysi známé tím, že si přísně střežilo kvalitu svých her. Z tohoto důvodu se zhruba polovina projektů nikdy nedočkala svého vydání. Jedním z nich byla i adventura Warcraft Adventures: Lord of the Clans, jež měla vyprávět příběh mladého orka Thralla, který se pokouší sjednotit orkské klany.

Hra měla vyjít v roce 1997, následně byla odložena na nadcházející rok a nakonec zrušena. Žánr adventur byl pomalu na ústupu a Blizzard měl pocit, že mu s kreslenou 2D adventurou v přicházející éře 3D her ujel vlak.

Producent Bill Roper v dobovém rozhovoru prohlásil: „Řekl bych, že jeden z problémů hry byl, že jsme se snažili vytvořit tradiční adventuru. Ale během vývoje se změnilo, co jsme my i hráči od adventur očekávali. Když jsme se projekt rozhodli zrušit, podívali jsme se na tu hru a říkali si, že by byla skvělá před třemi roky.“ Spoluzakladatel a dlouholetý šéf Blizzardu Mike Morhaime zpětně věří, že to bylo správné rozhodnutí.

V roce 2016 ovšem v podstatě hotová hra unikla na internet. A tady na scénu nastupuje modder vystupující pod přezdívkou DerSilver83, který strávil šest let remasterováním všech dostupných herních filmečků.

Synchronozival audio, doplnil řadu zvukových efektů a hudbu z předchozích her Warcraft, odstraňoval kompresní artefakty, ručně překresloval velké části každého snímku a podobně. Dva filmečky, které nebyly součástí původního leaku, například remasteroval z nahrávky z televize.

The Warcraft Adventures – Cutscenes Remaster Project

„Lord of the Clans leaknul v roce 2016. Hra byla k mému překvapení kompletně hratelná od začátku do konce a dokonce obsahovala (téměř) všechny cutscény. Přesto hra trpěla chybějícími zvukovými efekty a nesynchronizovanými hlasy téměř ve všech těchto videích. Navíc byla zakódována s nízkým datovým tokem a trpěla množstvím kompresních artefaktů. O několik týdnů později byly na DVD nalezeny dvě chybějící scény, které však byly natočeny z televizní obrazovky a měly ještě větší nedostatky. The Warcraft Adventures – Cutscenes Remaster Project (WACRP) má za cíl to změnit. Tento balíček obsahuje všech 20 scén, včetně těch dvou, které nebyly obsaženy v původním úniku,“ píše DerSilver83.

Remasterované filmečky si můžete na oficiálních stránkách projektu stáhnout zde. Zájemci ovšem budou potřebovat ještě leaknutou verzi hry, kterou oficiálně nikde stáhnout nelze.

Video porovnává zdrojový materiál a remaster

„Verze 1.0 je pro mě zlomová. Pracoval jsem na ní posledních 6 let a za tu dobu jsem udělal téměř vše, co jsem mohl v rozumném časovém horizontu udělat pro dokončení a vylepšení cutscén. Pro mě je hra nyní velmi příjemná a nevidím žádný reálný smysl v dalším vylepšování cutscén,“ napsal k aktuálnímu vydání DerSilver83.

„Chci si tento projekt zapamatovat jako něco zábavného, než se změní v nějakou přítěž. Takže takhle to je. Konečné vydání mého projektu Cutscenes Remaster a doufám, že si ho všichni, kdo ho používají, užijí stejně jako já. Vždycky jsem chtěl vytvořit podstatný mod pro hru, kterou mám rád, a konečně můžu říct, že se mi to podařilo (nebo jsem se o to alespoň pokusil),“ uzavírá.