Alfa test dračí expanze World of Warcraft: Dragonflight odhaluje novinky

Vybraní hráči z řad veteránů, novinářů a streamerů obdrželi pozvánky prostřednictvím e-mailu, která je informuje, že jejich účet je oprávněn vyzkoušet alfa verzi. V této fázi je možné otestovat vybrané prvky hry, přičemž některé mohou být ještě přepracovány, případně se do plné verze vůbec nedostanou.

Aktuální alfa verze zahrnuje novou zónu Azure Span, novou rasu Dracthyr, povolání Evoker, létání na drakovi Dragonriding, přepracovaný HUD, přepracované talenty u povolání druid, hunter, priest, rogue, death knight a novou verzi profesí alchemy a blacksmithing.

Nová zóna Azure Span

Zóna Azure Span patří podle tvůrců k těm největším, které ve World of Warcraftu vytvořili, což dává vzhledem k nové funkci Dragonriding smysl. Přivítají nás zasněžené vrcholky, mlhou zahalené lesy a ledová tundra.

„Azure Span se táhne od pobřežních tuskarrských vesnic přes rozlehlou lesní tundru až po čnící ledové a sněhové věže. Kdysi se těmito kraji proháněli královští modří draci, ale postupem času se v těchto starobylých končinách usídlilo několik kmenů tuskarrů, gnollů a furbolgů,“ prozrazují tvůrci.

Zároveň přiznávají inspirací zónou Grizzly Hills z expanze Wrath of the Lich King, za což se vůbec nezlobím, protože patří k těm nejpovedenějším.

Draci a nové povolání

Jedním z lákadel expanze je nové povolání Evoker, které může hrát pouze nová dračí rasa Dracthyr. K dispozici budou dvě specializace: Devastation je damage dealer, zatímco Preservation léčí. Obě specializace používají kromě many ještě sekundární zdroj nazvaný Essence, který se regeneruje zhruba jednou za pět sekund, nicméně regeneraci ještě modifikují talenty. Standardně je maximum pět esencí. Ano, působí to něco jako Chi, které měl kdysi monk.

Úplnou novinkou je posílení schopnosti v návaznosti na délku stisku klávesy. Například u kouzla Eternity Surge se to projeví tak, že čím déle budete mít klávesou stisknutou, tím více nepřátel nakonec zasáhne. Užitečný přehled arzenálu Devastation naleznete na stránce Wowhead zde a Preservation pak zde.

Nová funkce Dragonriding umožní poměrně brzy při startu nové expanze létat na speciálním drakovi. První dojmy se vesměs shodují, že klasické létaní je lepší, protože máte nad mountem plnou kontrolu, ale kdo ví, kdy ho půjde používat. U Dragonriding je třeba být neustále v pohybu – musíme se starat o hybnost, abychom se udrželi ve vzduchu.

S tím nám pomůže řada schopností, které si budeme postupně odemykat a jejichž použití stojí nový zdroj nazvaný Vigor. Aktuálně každý drak disponuje třemi jednotkami Vigoru. V herním světě pak narazíme na řadu výzev, v nichž budeme muset proletět danou trasu za co nejkratší čas. Samozřejmě se počítá i s vizuálním přizpůsobováním draka, abychom všichni nelétali na tom stejném.

Co se talentů týče, vrací se bohatě větvený strom, respektive dva stromy: jeden se váže k povolání a druhý ke specializaci. Bohužel si tak nelze sáhnout i do stromů jiné než vybrané specializace jako kdysi, ale působí to zajímavěji.

Můžete namítnout, že se časem stejně objeví těch pár nejlepších buildů a máte pravdu, nicméně spousta hráčů si ráda nakliká i nějaké odchylky, protože je daná schopnost prostě baví. Opět vás odkážu na stránku Wowhead, na níž si můžete dostupné talenty už vyzkoušet naklikat.

World of Warcraft: Dragonflight by měl vyjít do konce letošního roku.